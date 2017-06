Adolescente sobrevive luego de ser arrollada por tren

Mumbai, India.- El pasado 13 de mayo, Pratiksha Natekar, de 19 años, logró sobrevivir luego de ser arrollada por un tren mientras corría por los rieles de la estación Kurla de Mumbai, India.

La adolescente no notó la aproximación del vehículo, ni escuchó el motor de este, puesto que cargaba audífonos que no se lo permitían.

El momento del impacto se dio justo en el centro de los rieles. El conductor del tren alcanzó a fijarse en ella y frenar, golpeándola por la espalda y rodándola por abajo. Poco después del incidente, Natekar fue trasladada al hospital de Rajawadi, para luego ser dada en alta con leves heridas en su cabeza, ojos y labios.

Según la joven, ella siempre cruzaba la plataforma para llegar al otro lado de la estación durante su camino al trabajo, y siempre lo hacía con sus audífonos colocados. Advierte también a otros ciudadanos a no utilizar estos dispositivos mientras se suben a los trenes o cruzan los rieles de las estaciones, para evitar este tipo de incidentes.

La joven explicó a la prensa de Mumbai, NDTV, cómo ocurrió el acontecimiento. “Estaba cruzando las vías cuando de repente vi venir el tren. Estaba aturdida y no sabía qué hacer. No sé qué pasó. Cuando me desperté estaba en el hospital“.

Entre las personas que presenciaron el accidente, un policía explicó que “Como estaba ocupada por teléfono, no escuchó un tren de mercancías que tronaba por las vías“.

Las otras personas que se encontraban en la estación de tren quedaron asustadas luego de ver a la joven paralizada frente al vehículo, sin saber qué hacer ni cómo huir.

En el siguiente video, se puede notar el acontecimiento, así como también las reacciones de los ciudadanos.

(I).

Estremecedor vídeo de lo que fue el incidente. Se recomienda discreción al espectador.