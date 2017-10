Municipio de Samborondón  comenzará a cobrar multas por parqueos

Samborondón.- El 23 de septiembre de este año, la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Samborondón (EPMMS) informó a la ciudadanía que “luego de un período de prueba y evaluación del sistema de parquímetros de la vía pública, por medio de un plan piloto del cual se obtuvieron los datos técnicos y estadísticos necesarios para concebir los parámetros, para establecer las bases del servicio, el pasado 15 de septiembre de 2017 concluyó el concurso público y se firmó con la empresa el TECHNORENT S.A (Parqueo Postivo) el contrato de Alianza Estratégica para la Provisión, Implementación y Administración del Servicio de Estacionamiento de Vehículos con Parquímetro y Gestión para Notificación de Multas en la parroquia urbana Satélite La Puntilla del cantón Samborondón”.

Publicidad

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza de 2014 que regula el Uso y Control de Espacios de Parqueo con Parquímetro en la vía pública, en la parroquia urbana Satélite La Puntilla, expedida el 19 de diciembre de 2014, “la presente Ordenanza será sometida a una prueba y evaluación con la ejecución de un plan piloto, por el plazo de seis meses a partir de su publicación en el Registro Oficial”

Desde diciembre de 2014 la empresa Parqueo Positivo, encargada de llevar a cabo el plan piloto, repartía volantes indicando a los usuarios: “Evítese inconvenientes, inmovilización o remoción de su vehículo pagando en el parquímetro por su espacio de parqueo”.

La utilización del sistema de parqueos con parquímetros produjo inconformidad en la ciudadanía por el alto valor del parqueo (USD$0,25 por cada 15 minutos), porque la empresa Parqueo Positivo retiraba el efectivo de los parquímetro sin que el ciudadano obtuviera recibo por su pago, y porque no encontraban lugar donde pagar la multa, puesto que los empleados de Parqueo Positivo los enviaban al edificio Samborondón Business o al Municipio de Samborondón donde les decían que ellos no recaudaban multas, “porque no eran recaudadores”.

El artículo 16 de la ordenanza citada dice que la recaudación de las tarifas y multas será realizada a través de la Municipalidad de Samborondón “por medio de los mecanismos definidos oportunamente; tal recaudación no afectará en ningún caso los derechos del concesionario ni el equilibrio económico del contrato”.

La Empresa Pública Municipal de Movilidad de Samborondón (EPMMS) ha manifestado también que ella y Parqueo Positivo harán una gestión conjunta, “por lo que se permiten recomendar a los usuarios del Sistema de Parqueo que: se sirvan considerar el correcto uso del sistema con el fin de evitar el cometimiento de infracciones conforme lo indica la correspondiente ordenanza vigente, trayendo como consecuencia multas que empezarán a aplicarse aproximadamente en un mes, con posterioridad a una campaña de inducción y concientización a la ciudadanía”.

Las multas por exceder el tiempo de parqueo equivalen al 15% del salario básico unificado del trabajador: USD$56,25. El usuario tendrá cinco días para apelar la multa.

(I)