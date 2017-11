EEUU: Ecuatoriano refugiado en iglesia podrá irse a su casa

Un ecuatoriano radicado en Connecticut que se refugió en una iglesia de New Haven a mediados del año pasado para evitar ser deportado puede irse a su casa con su familia por el momento.

La abogada de Marco Reyes Álvarez dijo el miércoles que el Departamento de Seguridad Nacional accedió a no arrestar, detener ni deportar a Reyes Álvarez mientras se procesan sus papeles de apelación. Seguirá siendo monitoreado vía GPS.

“Ello significa que puede irse a su casa con su familia… No sabemos por cuánto tiempo”, dijo la abogada Erin O’Neil-Baker al periódico The Hartford Courant. “Sabemos que en cualquier momento (la corte de apelaciones del) segundo circuito podría tomar una decisión sobre este caso, pero mientras ésas estén pendientes en el Departamento de Seguridad Nacional, no lo deportarán”.

Reyes Álvarez, que tiene tres hijos, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1997 y ha estado viviendo en Meriden. Se suponía que iba a abordar un avión rumbo a Ecuador el 8 de agosto, pero en lugar de ello se refugió dentro de la iglesia Metodista Unida First and Summerfield.

Sus defensores dicen que un familiar de él fue asesinado en Ecuador y teme por su vida si regresa.

Reyes Álvarez y su esposa se vieron abrumados por la emoción cuando recibieron la noticia el miércoles. El periódico New Haven Register reportó que el ecuatoriano estuvo preparándose para la cena del Día de Acción de Gracias en el sótano de la iglesia.

“Estoy muy, muy contento”, afirmó. “Lo siento, en este momento no tengo palabras. Lo lamento”.

O’Neil-Baker dijo que interpuso una petición para que sea revisada el lunes en la corte de Nueva York.

“Esperamos que el segundo circuito falle en nuestro favor y reabra su antigua orden de deportación, de forma que él pueda intentar solicitar asilo”, dijo la abogada. — (AP)

