Laboratorios Roche ha a este portal una ampliación de información por lo que describe como “uso de datos errados” en un despacho de la agencia Associated Press (AP) publicado en este portal el 29 de marzo de 2017 con el título “Estados Unidos aprueba el primer medicamento contra la esclerosis múltiple”. Según Roche, utilizar como fuente a la agencia internacional de noticias “The Associated Press” (AP) y no a Roche Ecuador, “hizo que se reprodujeran errores sobre uno de los productos que aún no se encuentra aprobado en nuestro mercado local”, conforme lo afirma Juan Sebatián Valarezo, Coordinador de Comunicación de Roche Ecuador.

Publicidad

Laboratorios Roche ha pedido corregir los datos difundidos sobre el producto OCREVUS. Las rectificaciones solicitadas son las siguientes:

Titular: “Estados Unidos aprueba el primer medicamento contra la esclerosis múltiple”. Aclaración: Estados Unidos aprueba el primer medicamento para la esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP), una de las formas más incapacitantes de la esclerosis múltiple (EM). Existen diversos tipos de EM y es por esto que es un error decir que nuestro producto es el primero contra la enfermedad. Ocrevus sí es el primer tratamiento biotecnológico del grupo de los anticuerpos monoclonales aprobado por la FDA, disponible para la comunidad de EM primaria progresiva.

Párrafo 2: (…) esa variación es relativamente inusual y afecta a muy pocas personas. Aclaración: “La EMPP es un tipo altamente incapacitante de esta enfermedad crónica que afecta hasta el 10% de las personas con esclerosis múltiple”.

Último párrafo: (…) El precio básico, sin cobertura médica, es de unos 65.000 dólares al año. Aclaración: ese precio es el establecido en Estados Unidos. En Ecuador este producto no está en el mercado, por ende no tiene un precio fijado para su comercialización.

Acerca de Ocrevus: “Ocrevus es un anticuerpo monoclonal humanizado diseñado para actuar selectivamente sobre los linfocitos B CD20-positivos, un tipo específico de cédula inmunitaria considerado contribuyente clave al daño en la mielina (que aísla y soporta las cédulas nerviosas o neuronas) y en los axones (cédula nerviosa). Este daño neuroanl puede conducir a la discapacidad en personas con EM.

(F)