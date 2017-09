El Tokyo Game Show calienta motores para mostrar las novedades en videojuegos

La XXI edición del Tokyo Game Show, una de las mayores ferias de videojuegos del mundo, arranca mañana, jueves, en la capital japonesa, donde se concentrará lo más granado del sector y se presentarán más de mil títulos.

Unos 600 compañías repartidos en 1.930 expositores participan en el evento, en el que hasta el domingo se podrán conocer y probar los nuevos juegos para diversas consolas y dispositivos, según las cifras provisionales facilitadas por la organización.

Se espera que una de los grandes protagonistas de la cita sea un año más la compañía japonesa Sony, que ayer adelantó en una conferencia previa a la feria algunas de sus apuestas para éste y el próximo año, entre las que se incluyen “Call of Duty: Wold War II”, “Ni no Kuni II: Revenant Kingdom” y “Monster Hunter: World”.

Entre sus novedades más destacadas para PlayStation 4 está “Detroit Become Human”, de la desarrolladora francesa Quantic Dream, donde la androide Kara regresa con título propio cinco años después de su primera aparición en un vídeo de demostración gráfica de la compañía para la generación anterior que causó sensación entre los aficionados.

Se especula, además, con la posibilidad de que Sony muestre más del esperado “The Last of Us 2” o del nuevo “God of War”, aunque con su evento PlayStation Experience programado en diciembre en EEUU podría optar por reservar sus mejores cartas para entonces.

La realidad virtual seguirá siendo en 2017 uno de los sectores con más potencial y, aunque con mesura, las compañías traen títulos nuevos, como el simulador de conducción “Gran Turismo Sport”, de la propia Sony, y “The Elder Scrolls V: Skyrim VR”, de Bethesda.

La nipona Konami también ha decidido apostar por esta tecnología y, como pudo verse en la conferencia de Sony, prepara un nuevo juego de robots compatible con ella, “Zone of the Enders: Anubis Mars”, que estará disponible el próximo año.

Aunque Nintendo ha decidido mantener su postura de no participar en la feria para centrarse en sus propios eventos, su nueva consola, Switch, se colará de la mano de compañías como Square Enix, que ha confirmado que llevará novedades de “Project Octopath Traveler”, título que está desarrollando para dicha plataforma.

La compañía japonesa es una de las que más está apostando por los títulos para teléfonos inteligentes y presentará además varios juegos para estos dispositivos basados en su franquicia “Final Fantasy”, mientras los aficionados esperan que pueda mostrar novedades de “Kingdom Hearts III”, su colaboración con Disney Interactive.

Entre otros títulos que harán acto de presencia en el Tokyo Game Show 2017 se encuentran también “Star Wars Battlefront 2”, de EA, y “Dragon Ball FighterZ”, de Arc System Works y Bandai Namco, después de que un reducido grupo de aficionados pudiera disfrutar de la primera beta cerrada el pasado fin de semana.

El Tokyo Game Show se prolongará hasta el domingo en la ciudad de Chiba, al oeste de Tokio, hasta donde en 2016 se desplazaron más de 271.000 asistentes para probar y conocer las últimas novedades de la industria “gamer”, y participar en las competiciones organizadas durante el evento, que en esta edición serán ocho. EFE