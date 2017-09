Twitter amplía a 280 caracteres por mensaje

Twitter anunció hoy que va a comenzar a ofrecer a algunos usuarios el doble de caracteres en sus mensajes, dentro de un experimento que podría acabar con su tradicional límite de 140.

En un anuncio en su blog corporativo, la empresa estadounidense explicó que por ahora ese nuevo máximo de 280 caracteres estará disponible únicamente para un pequeño grupo de usuarios de distintas lenguas.

La selección, según la compañía, se ha hecho de manera aleatoria y a nivel mundial, aunque todos los usuarios podrán ver los tuits de hasta 280 caracteres en aquellas cuentas donde se desarrolle esta prueba.

“Aunque confiamos en nuestros datos y en el impacto positivo que tendrá este cambio, queremos probarlo con un pequeño grupo de gente antes de tomar la decisión de lanzarlo para todos“, explicó la compañía con sede en San Francisco.

We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇 https://t.co/C6hjsB9nbL

Twitter insiste en que la “brevedad” seguirá siendo la marca de la casa y que eso no va a cambiar, pero considera que disponer de más caracteres facilitará el uso de la plataforma a los tuiteros de varias lenguas.

Entre esos idiomas, que según la empresa agotan a menudo el máximo en sus mensajes, están el inglés, el español, el portugués o el francés, pero no otros como el japonés, el chino o el coreano.

“Entendemos que dado que muchos de ustedes llevan años tuiteando, puede haber un vínculo emocional con los 140 caracteres. Nosotros lo sentíamos también“, indicó la compañía.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu

— jack (@jack) 26 de septiembre de 2017