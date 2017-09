Un poco de drama en los premios Emmy

NUEVA YORK (AP) — Año tras año, demasiadas categorías en los premios Emmy están repletas de ganadores esperados y a menudo repetidos. No hay drama cuando se abre el sobre para revelar al ganador.

Publicidad

Pero justo en las categorías de drama de este año eso es lo que habrá cuando los galardones se entreguen el domingo.

Cuatro de las siete producciones postuladas son nuevas. Consecuentemente, al menos la mitad de las actrices, actores y actores de reparto nominados en las categorías de drama vienen de programas debutantes, al igual que cinco de las actrices de reparto.

No es de extrañar que la terna de mejor drama haya confundido a los apostadores, pues cualquiera de los nominados podría llevarse a casa el trofeo.

Primero hay que considerar la gran variedad de contendientes:

— “Better Call Saul”. Una serie de televisión de un canal de cable básico (AMC), con su tercera nominación consecutiva de drama, pero sin haber conseguido ganar.

— “Westworld”. Una serie de un canal de cable premium (HBO). Es su primer año en la competencia.

— “The Handmaid’s Tale“. De un servicio de streaming (Hulu). Es su primera nominación y posiblemente la primera victoria de Hulu en los Emmy.

— “House of Cards”. Del servicio rival de streaming que ya se ha ha hecho un nombre en los Emmy (Netflix). Nominada por su quinta temporada consecutiva.

— “Stranger Things”. También de Netflix, nominada en su primera temporada.

— “The Crown”. OTRA producción de Netflix, también en su primera temporada.

— “This Is Us”. Una nueva serie de NBC, un canal de señal abierta que logró su primera nominación al Emmy en 1949 pero que junto con las otras grandes cadenas ha quedado fuera de esta categoría por años. (“The Good Wife” de CBS fue la última serie de las cadenas en ser nominada en la categoría de drama, en 2011, y “Lost” de ABC fue la última en ganar en 2005).

Tom O’Neil, autor del libro de referencia “The Emmys” y editor de Gold Derby, un sitio de predicciones para los premios, cree que “Stranger Things” se llevará el premio, pero al mismo tiempo reconoce que el programa es demasiado nuevo y demasiado “de género” como para triunfar con todo en los Emmy. La categoría de drama, señala, está “totalmente abierta. Se puede argumentar fuertemente a favor de las siete nominadas”.

Dejemos de lado por un momento quién ganará y enfoquémonos en lo que estos nominados dicen sobre la televisión actual. Para los que no estén muy al tanto, la mitad de los nominados vienen de servicios de streaming, un sistema de televisión que no estaba representado en los Emmy hasta que “House of Cards” se llevó tres estatuillas en 2013.

Los canales de cable premium y básicos también están representados. (Vale la pena recordar que hasta 1988 los Emmy no reconocían programas de canales de cable).

Este año, en cambio, la mayor sorpresa de la categoría es que está nominada la producción de una de las cadenas, que antes tenían los Emmy solo para ellas, y en una categoría en la que CBS no ha ganado en 14 años.

Otra rareza en el campo del drama este año es que al menos los votantes de los Emmy han dejado la costumbre de elegir la misma serie una y otra vez. (Un ejemplo de este fenómeno es la categoría de mejor comedia, donde “Veep” ha sido nominada todos los años desde el 2012 y ha ganado dos veces hasta ahora). La última vez que la mitad de la categoría de drama estaba compuesta por producciones nuevas ocurrió hace más de 30 años.

“La inyección radical de sangre nueva en la contienda de los Emmy se debe en gran medida al gran impacto que los servicios de streaming están teniendo en la televisión”, dijo O’Neil, quien señaló la forma en que Netflix, Hulu y Amazon (que sumó ocho Emmy en dos temporadas de “Transparent”) “han tenido el mismo impacto alterador en los Emmy que el que están teniendo en la industria de la televisión”.

Otra explicación para los nuevos rostros en la categoría de drama es la ausencia de “Game of Thrones” de HBO (que ha sido nominada por todas sus seis temporadas pero no se transmitió durante el periodo 2016-17 por el que podía calificar) y el hecho de que otra importante contendiente, “Downton Abbey” de PBS, terminó y liberó espacios que esas series habían reclamado por años.

Mientras tanto, revisiones recientes sobre cómo se emiten y se cuentan los votos de los Emmy han impulsado potencialmente las posibilidades de nominaciones más atrevidas. El año pasado la academia cambió de un sistema de ranking y puntos a permitir simplemente que los votantes señalen su elección principal. Esa podría ser la razón por la que Rami Malek, el astro del drama distópico de USA “Mr. Robot”, superara a candidatos más seguros como Kevin Spacey, Bob Odenkirk y Kyle Chandler.

Claro que los Emmy han sido una obra en progreso desde su creación. Sus políticas y procedimientos han sufrido disputas y cambios desde 1964, cuando ABC y CBS acusaron a la ceremonia (transmitida por NBC ese año) de ser injusta.

“El error fatal en los Emmy es el deseo patético de la academia de que la quieran a cualquier precio, de revisar sus sistemas de premiación para aplacar cualquiera que sea la ola de críticas más reciente”, escribió Jack Gould del The New York Times después de la ceremonia de 1965, que en respuesta al pleito del 64 hizo algunos cambios increíblemente absurdos, como agrupar a todos los nominados en una sola categoría fuera de competencia. La mezcla de 15 programas de variedad, comedia, drama e incluso música clásica llevó a que cuatro de esos nominados ganaran un Emmy.

“Un desastre no mitigado”, dijo Gould. Al año siguiente se restauraron las categorías originales. Obviamente el suspenso para conocer al ganador era esencial para los espectadores, sin importar cuántas quejas lo acompañaran.

Todavía lo es, y este año la categoría de drama, con siete contendientes valiosos, sirve para garantizar el suspenso. Pero el programa ganador, sea cual sea, ¿será realmente el “mejor”?

“Los Emmy NUNCA han elegido los mejores programas de la televisión”, dijo O’Neil riendo. Y como ejemplo mencionó a “The Wire” de HBO, una figura permanente en muchas de las listas de los mejores programas de la historia, que en cada una de sus cinco temporadas fue desdeñada por los Emmy (excepto por un par de nominaciones a sus guionistas).

“Hay muchísimos ejemplos escandalosos que podríamos señalar”, agregó O’Neil. “¡Lindsay Wagner ganó como mejor actriz de drama por ‘La mujer biónica’!”.

Pero no es tan difícil de entender, explicó. “Los Emmy eligen lo que LES gusta”.

___

(F)