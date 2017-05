Asesinan a periodista mexicano en estado norteño de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El periodista Javier Valdez fue asesinado el lunes en Culiacán, la capital del estado norteño de Sinaloa, a pocos metros de Río Doce, el diario en el que trabajaba, informaron autoridades.

Un funcionario estatal que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones indicó a The Associated Press que el veterano reportero murió por arma de fuego a primera hora de la tarde. El periódico confirmó el asesinato en su página web.

Con el asesinato de Valdez son cinco los periodistas asesinados en México en poco más de dos meses.