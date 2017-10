Sí, Glas debe renunciar

Miguel Molina Díaz

Quito, Ecuador

Algún día pensaremos, no sin horror, en el caso Odebrecht como un punto de quiebre en la historia reciente del Ecuador o, al menos, de un proceso político autoritario y populista.

Al descubrirse la trama de corrupción, quedaron al desnudo los actos delincuenciales de quienes se hacían llamar mártires y proclamaron que refundaron el país en el 2007. Esa sí fue la década ganada, pero para ellos, los corruptos que se convirtieron en arrogantes ricos, gracias a las generosidades de la revolución ciudadana.

Renunciar, en ese contexto, es una demostración de elemental respeto al cargo público que no se supo honrar en el empleo del mismo. En el mejor de los casos, dejó robar y se rodeó de un equipo de pillos, para manejar megaproyectos multimillonarios. Hoy dice el vicepresidente Jorge Glas que es ingeniero y no astrólogo, para explicar su ceguera ante la demencial corrupción en los Sectores Estratégicos. No habla bien de él, como administrador, ese supuesto. No fue capaz. Hubo ineptitud a la hora de tomar decisiones, seleccionar a la gente, autorizar las operaciones.

El desesperado de Bélgica, obsesionado con la presunta inocencia de compañero boy scout, dice que no es revolucionario permitir una injusticia, para salvar el proyecto político. Durante 10 años, hicieron y deshicieron a su antojo, a costas del proyecto político, que terminó siendo básicamente el proyecto inmobiliario de sus beneficiarios. En Uruguay, hace días, se apartó del cargo el que era vicepresidente de la República, sólo por la sospecha de haber malversado alrededor de tres mil dólares años atrás, en otro cargo. Y aquí nos siguen exigiendo a los ecuatorianos tolerar el escándalo de Glas, mientras él se acoraza en el despacho vicepresidencial.

Glas debe renunciar porque es inmoral que se defienda de las acusaciones desde el edificio de la Vicepresidencia, con la ayuda de sus funcionarios y asistentes, usando los recursos del Estado. El viernes pasado, en uno de sus salones, hostilizó a periodistas que hacían su trabajo, es decir, le preguntaban sobre las acusaciones. Los ecuatorianos tenemos el derecho de tener representantes sobre los que no haya sombra de duda. Si es inocente, lo sabremos todos. Pero la situación actual no es tolerable. Las instituciones deben funcionar y ser independientes de las personas. Hoy la vicepresidencia de la República es la trinchera de un procesado por el presunto delito de asociación ilícita. Es inaceptable. Debe renunciar.