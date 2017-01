Canadá rechaza ejecución de sentencia ecuatoriana contra Chevron

SAN RAMON, Calif., 20 de enero de 2017 – Una corte canadiense ha dictaminado que la sentencia ecuatoriana contra Chevron Corporation no puede ejecutarse contra Chevron Canada Limited, una subsidiaria indirecta. La corte concluyó que Chevron Canada Limited es una entidad separada de Chevron Corporation, no es parte del juicio ecuatoriano, y no es un deudor de la sentencia judicial. En su decisión, la Corte declaró que “Chevron [Corporation] y Chevron Canadá, son entidades jurídicas independientes con derechos y obligaciones separadas”. Como resultado, la corte concluyó que “el reclamo de los demandantes no puede proceder contra de Chevron Canadá” y desestimó la reclamación contra ella.

En un fallo relacionado, la corte también rechazó la solicitud de los demandantes para prohibir que Chevron Corporation utilice la abrumadora evidencia del fraude, según jueces estadounidenses,m cometido por los demandantes como parte de la defensa de la compañía contra la acción de reconocimiento y ejecución en Canadá.

“Una vez más, los esfuerzos de los demandantes para ejecutar su sentencia fraudulenta han sido rechazados”, dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente y director jurídico general de Chevron Corporation. “Confiamos en que cualquier jurisdicción que evalúe los hechos de este caso y la conducta ilegal de los demandantes, considerará que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable”.

En su fallo, la corte canadiense hizo referencia al dictamen de una corte federal de EE.UU. de 2014 que manifiesta que la sentencia dictada contra Chevron Corporation por una corte en Ecuador, fue producto de fraude y actividad de crimen organizado, incluyendo extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. La corte estadounidense también prohibió que la sentencia ecuatoriana fuera ejecutada en Estados Unidos. Esta decisión fue confirmada por unanimidad por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito en 2016, que afirmó que el abogado de los demandantes, Steve Donziger y su equipo participaron en un “desfile de acciones corruptas…incluyendo la coacción, el fraude, y el soborno”.

Ya que Chevron Corporation no cuenta con activos en Ecuador, los demandantes, liderados por el abogado estadounidense Steven Donziger, intentan ejecutar la sentencia en otras jurisdicciones, incluyendo Canadá, Argentina y Brasil. En Canadá, Donziger y su equipo estaban buscando ejecutar la sentencia ecuatoriana contra Chevron Corporation, que no cuenta con activos en Canadá, y contra Chevron Canada Limited, que no forma parte del juicio ecuatoriano. La decisión de hoy les impide ir tras los activos de Chevron Canada Limited.

La sentencia ecuatoriana también está siendo cuestionada en otras jurisdicciones. En 2015, la Fiscalía Federal de Brasil emitió una recomendación al Tribunal Superior de Justicia del país de que la sentencia ecuatoriana no fuera reconocida para su ejecución debido a que fue “emitida de forma irregular, especialmente bajo evidentes actos de corrupción”, y que su reconocimiento violaría “el orden público internacional” y de Brasil. De igual manera, en 2016, el Ministerio Público Fiscal de Argentina recomendó que la Corte Nacional rechazara el intento para reconocer la sentencia ecuatoriana en ese país.