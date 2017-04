Diario La Hora interpone acción en contra de multa impuesta por la Supercom

Luis Vivanco, editor general de Diario La Hora, y el abogado del medio, Santiago Guarderas, interpusieron este jueves una acción de protección constitucional contra la sanción de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) en la Sala de Sorteos, ubicada en el centro de Quito.

La sanción de la Supercom se dio en contra de siete medios por no publicar un reportaje del medio argentino Página 12, en el que se hablaba del excandidato presidencial de oposición, Guillermo Lasso (CREO-SUMA).

Esta no es la primera vez que La Hora es sancionado por no publicar algo, el caso que antecede a este es la sanción interpuesta por la Supercom tras la denuncia presentada por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, porque el medio no publicó su acto de rendición de cuentas. (I)