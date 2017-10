Guillermo Lasso: “La consulta es nuestra y la vamos a defender”

El líder del movimiento CREO (Creando Oportunidades), Guillermo Lasso se refirió a las preguntas de la consulta popular convocada por Lenin Moreno en una entrevista con Diario El Comercio de Quito.

A continuación las preguntas formuladas a Lasso:

El contenido de la consulta, ¿saldó las demandas sociales y políticas más urgentes? ​

En la vida uno siempre aspira a más, pero nunca se logra todo lo que se quiere. La consulta trata dos temas fundamentales. La eliminación de la reelección indefinida y las reformas al Consejo de Participación Ciudadana que es la piedra angular del hiperpresidencialismo.

¿Qué pregunta faltó?​

Una sobre la Ley de Comunicación. Pero hay una vía alterna que es una reforma legislativa. ¿Cuál será el papel de Creo en la consulta? ​ Vamos a hacer campaña y alertaremos de los riesgos.

¿A qué se refiere? ​

Hay decisiones contradictorias de Lenín Moreno. Convoca a una consulta para dejar sin efecto las enmiendas donde se incluyó la reelección indefinida, pero le encarga la Vicepresidencia a quien en diciembre del 2015 aprobó las enmiendas (como legisladora). Cómo podemos creer que va a impulsar con ánimo el proceso si no estaba de acuerdo. Además, la consulta depende de organismos controlados por el ala correísta: la Corte y el CNE. Tenemos que ir a las calles para que no pongan obstáculos.

¿Veremos a Guillermo Lasso visitando los barrios y pidiendo el sí a la gente? ​

Definitivamente sí. Esta consulta popular es nuestra y la vamos a defender. Nosotros la planteamos desde 2014, en oposición a Alianza País y cuando (Lenín) Moreno no decía una palabra.

Creo apoya la consulta del Gobierno, pero critica otras medidas. ¿Cómo entender esta paradoja? ​

Yo puedo estar de acuerdo en que la corbata le queda bien, pero que el saco no. Y eso es la democracia. Sería incoherente que luego de haber propuesto una consulta para dar marcha atrás a la reelección indefinida ahora nos opongamos. Por más que sea un adversario político hay que reconocer que es un buen paso.

¿Ha hablado con el Presidente sobre la consulta? ​

No. En absoluto. El Presidente habla de diálogo y ha invitado a todos los sectores menos a Creo. Pero no es un problema. Lo que yo tengo que decirle se lo puedo decir públicamente. No hay nada privado que debamos tratar.

¿Aceptaría el diálogo con Moreno? ​

La democracia obliga a que todos los actores dialoguen. El modelo económico impuesto por (Rafael) Correa fue uno de alto gasto público financiado con más impuestos y deuda. Ese modelo es insostenible. En una agenda de diálogo debe estar un modelo que racionalice el gasto público y modere este instrumento de la deuda.





Fuente: Diario El Comercio.