Glas dice que el mismo se autorizó vacaciones por dos meses

El vicepresidente sin funciones Jorge Glas aseguró este martes que hizo uso de vacaciones porque él mismo lo autorizó. “El tema es muy sencillo, aquí no hay vueltas que darle, yo era la máxima autoridad de mi institución, que tenía autonomía administrativa, que es la Vicepresidencia de la República, entonces yo me autoricé las vacaciones por dos meses acumuladas porque nunca había tomado vacaciones. De hecho en diez años no he tomado vacaciones”.

Glas, durante una entrevista con Ecuadorinmediato, desde la cárcel 4 de Quito donde está detenido como parte de las investigaciones por el supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, agregó que las vacaciones estarían autorizadas incluso por el director administrativo.

Glas se mostró inconforme por los funcionarios despedidos de la Vicepresidencia. Aseguró que son 60 y calificó su salida de ilegal por ser dispuesta por el Ministerio del Trabajo. “Es como que la vecina de tu casa vaya a despedir a la secretaria de tu radio”.

En relación al decreto del presidente Lenín Moreno, emitido el pasado 4 de octubre, en donde se encarga la Vicepresidencia a María Alejandra Vicuña, el segundo mantario en prisión lo calificó de “muy mal”, porque “jamás en la vida creo que la gente decente aceptaría ser verdugo de un amigo. He visto a gente que sí lo hace, pero yo nunca lo haría”. (I)