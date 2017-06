Asamblea crea un cuerpo civil de protección presidencial

El pleno de la Asamblea Nacional ha aprobado, con 73 votos a favor y 61 en contra, la moción de la asambleísta Doris Soliz que pedía allanarse a la objeción parcial realizada por el entonces Presidente Rafael Correa al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en la que incluía la creación de un cuerpo civil de protección presidencial, que se encargue de la seguridad del Presidente de la República y altos funcionarios.

Correa envió, antes de finalizar su mandato, observaciones a siete artículos de ese cuerpo legal, que fue el último aprobado en el periodo legislativo anterior. Tras la votación de este lunes, el Código de Entidades de Seguridad entrará en vigencia en cuando sea publicado en el Registro Oficial.

El presidente Lenín Moreno dijo el lunes a los comandantes de la Policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con quienes se reunió en el Palacio de Carondelet, que solo ellos estarán a cargo de su seguridad. “Es por eso que, de forma particular para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna instancia que no sea la de ustedes. Si el pueblo ecuatoriano y el Gobierno ha confiado para que ustedes puedan cuidar su seguridad, el Presidente también quiere manifestar su confianza plena”, ha dicho.