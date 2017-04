Trump anunciará la semana entrante plan de reforma fiscal

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo el viernes que las empresas e individuos en Estados Unidos se verán beneficiados con “masivos recortes de impuestos” en un plan de reforma fiscal que tiene previsto anunciar la semana entrante.

En entrevista con The Associated Press, Trump no abundó en detalles pero señaló que las reducciones fiscales serán “a mi parecer mayores que cualquier baja de impuestos habida”.

El presidente dijo que anunciará el plan el “miércoles o poco después”, poco antes de que cumpla los 100 días en el cargo.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se había fijado el propósito inicial de conseguir la aprobación de la reforma fiscal en agosto, pero esa fecha fue aplazada.

Mnuchin afirma ahora que el gobierno continúa teniendo confianza en la aprobación de la iniciativa para antes de fin de año.