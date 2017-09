Miss America: EEUU necesita acuerdo de París 

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Como egresada de una universidad de la Ivy League próxima a estudiar derecho y con aspiraciones a convertirse en la primera gobernadora de su estado, Miss Dakota del Norte Cara Mund sabía lo importante que era responder de frente la pregunta que le hicieron.

Así que cuando los jueces de Miss America le preguntaron si el presidente Donald Trump se equivocó al retirar a Estados Unidos del histórico acuerdo de París para combatir el calentamiento global, no lo dudó.

“Es una mala decisión”, dijo durante la final de la competencia transmitida el domingo a nivel nacional por televisión. “Hay evidencia de que el cambio climático existe y necesitamos estar en esa mesa de negociación”.

Esa respuesta le ayudó a ganar la corona de Miss America 2018 en el Boardwalk Hall de Atlantic City.

Al reunirse con reporteros tras su triunfo, Mund dijo que antes que nada quería dar una respuesta real a la pregunta.

“No temía que mi opinión no fuera la opinión de los jueces”, dijo. “Miss America debe tener una opinión y debe saber lo que está pasando con el clima actual”.

El lunes, después de meterse al mar para el tradicional remojón de las ganadoras en la playa de Atlantic City, Mund reiteró que Estados Unidos debería ser parte de las negociaciones sobre los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.

“Mi respuesta en el escenario fue mi opinión personal”, dijo a The Associated Press. “Creo que todos tienen derecho a pensar lo que quieran. Pero es importante tener un lugar en la mesa de negociación. No es necesariamente ‘¿existe el cambio climático o no?’, sino más bien el hecho de que vamos a mantener limpia la Tierra para futuras generaciones, y creo que es importante que tengamos un lugar ahí. Retirarnos creo que es simplemente desafortunado”.

Trump, que alguna vez fue dueño del ahora cerrado casino de Atlantic City junto al Boardwalk Hall, ha dicho que el acuerdo de París fue un mal trato económicamente hablando para Estados Unidos y que el cambio climático es un invento.

Mund quiere ser algún día la primera mujer electa para gobernar Dakota del Norte. No dijo si está registrada con algún partido político.

“Tengo mis opiniones personales. Preferiría decir que no soy republicana ni soy demócrata, soy estadounidense”, expresó.

Mund fue becaria el año pasado con el senador federal republicano John Hoeven, representante de Dakota del Norte, quien elogió su elección como Miss America.

“Hizo un trabajo fabuloso y estábamos totalmente emocionados cuando ganó”, dijo Hoeven. “Cara se merece la corona y hace un trabajo maravilloso representando a Dakota del Norte. Estamos seguros de que seguirá enorgulleciendo a nuestro estado durante su reinado como Miss America”.

Mund fue a la secundaria con el quarterback de los Eagles de Filadelfia Carson Wentz y se graduó un año después que él.

Es la primera concursante de Dakota del Norte que gana el certamen Miss America. Se graduó de la Universidad de Brown, integrante del prestigiado conjunto de universidades privadas de Estados Unidos conocido como Ivy League, y comenzará a estudiar derecho cuando su reinado como Miss America haya terminado.

En una entrevista con AP poco antes de llegar a Atlantic City para la competencia, Mund comenzó a pensar que alguien de su estado poco poblado podía convertirse en Miss America.

“Me di cuenta que podía ocurrir”, dijo. “Alguien de Dakota del Norte podría convertirse en Miss America, podría ocurrir realmente”.

