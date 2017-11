Dustin Hoffman, acusado de acoso sexual a una joven de 17 años en los años 80

Como ya ocurrió con el actor de ‘House of cards’, Kevin Spacey, y el productor de Hollywood, Harvey Weinstein , ahora es el turno de Dustin Hoffman, que ha sido acusado de acoso sexual a una joven de 17 años en 1985. Según ha relatado a The Hollywood Reporter la escritora Anna Graham, los hechos ocurrieron cuando trabajaba como becaria de asistente de producción en el set de la película La muerte de un viajante , “me pidió que le diera un masaje en los pies, en mi primer día en el set”. Continúa: “Una mañana fui a su camerino para saber que quería desayunar; él me miró y me sonrió, tomándose su tiempo. Luego dijo: “Voy a tener un huevo duro… y un clítoris blanqueado”. Su séquito se echó a reír. Me fui, sin palabras. Después fui al baño y lloré”.

La actriz escribió las cinco semanas que pasó en el rodaje y el trato de Hoffman, y envió unas copias al despacho de su hermana que se encontraba en Londres. Anna Graham asegura que un tutor le dijo que aguantara el comportamiento de Hoffman y que “sacrificara” algunos de sus valores por el bien de la producción. La escritora asegura que aún cuando habla de esto, quien la escucha quiere una víctima y un villano. “Desearía que mis sentimientos fueran tan claros como los de ellos. Me sentiría más cómoda si no sintiera nada más que repulsión por un hombre que tenía poder sobre mí y abusó de él“.

Según ha publicado The Guardian, Dustin Hoffman, ha respondido al artículo de la escritora con una disculpa: “Tengo el mayor respeto por las mujeres y siento terriblemente que cualquier cosa que haya hecho le haya puesto en una situación incómoda. Lo siento. No refleja quién soy”.

Este nuevo caso aparece después de una lluvia de demandas sobre acoso y abuso sexual en el mundo del cine. Entre ellos se encuentra el caso del cineasta de Hollywood, Harvey Weinstein, que ha sido acusado de abusar sexualmente de ocho mujeres. Este reconoció en un comunicado remitido al diario The New York Times: “Admito que la manera en la que me he comportado con colegas en el pasado ha causado mucho daño, y sinceramente pido perdón por ello. Aunque estoy tratando de mejorar, se que tengo mucho camino por delante”. Otro de los casos es el del actor Kevin Spacey por un supuesto acoso de hace más de 30 años, al actor Anthony Rapp. Esta acusación hacia el actor de ‘House of cards’ ha supuesto la suspensión de la producción de la sexta temporada de la serie.