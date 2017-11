Vicepresidente boliviano aclara que no acompañará a Evo en intento de reelección

La Paz (EFE).- El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ratificó que el presidente Evo Morales buscará la reelección en los comicios de 2019 y que él no será su compañero en la fórmula de la candidatura porque se dedicará a formar nuevos dirigentes, según una entrevista publicada hoy por el diario El Deber.

El vicepresidente defendió en la entrevista que Morales tiene el derecho constitucional a postular nuevamente “dejando que el pueblo sea el que tome la decisión con su voto” y porque “representa a los pobres, a la gente sencilla, a la gente humilde”.

Evo Morales preside Bolivia desde 2006 y su decisión es presentarse como candidato a las elecciones del 2019, que de ganar le permitiría un cuarto mandato para gobernar hasta 2025.

El oficialismo argumenta que debe respetarse el derecho de Morales a ser elegido y el del pueblo a elegirlo, tomando en cuenta el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El vicepresidente expresó su confianza en que la argumentación presentada ante el Tribunal Constitucional para pedir el aval a la nueva postulación de Morales es “muy sólida y contundente, fuerte”.

El tribunal emitirá su fallo en diciembre, antes de que sus siete magistrados concluyan su gestión de seis años.

García Linera también dijo que el oficialismo tiene “cuatro o cinco opciones” para conseguir la habilitación de Morales como candidato, entre ellas por medio de reformas constitucionales desde el Parlamento e incluso con una nueva Asamblea Constituyente.

Agregó que “abrir nuevamente el proceso constituyente es una opción constitucional y también democrática”, pero ahora lo que cabe es esperar lo que diga el Constitucional.

Respecto a la posibilidad de revisar su decisión de no acompañar a Morales como candidato a la vicepresidencia, García Linera reiteró al matutino que su posición se mantiene, pese a que el mandatario lo ha señalado como imprescindible para el oficialismo.

“No me postularé con Evo, ya lo he dicho hace dos años y no tengo por qué cambiar. No es noticia, lo reafirmo. Acompañaré a Evo, por supuesto, pero quiero hacerlo desde otro lugar. En un lugar en el que mi aporte sea más útil”, manifestó el vicepresidente.

Explicó que su objetivo “será formar cuadros”, nuevos grupos de jóvenes, que son los que comienzan a dirigir el país y que deben mantener el proceso iniciado por Morales en los siguientes 20 años.

García Linera, un reconocido intelectual marxista, fue elegido vicepresidente de Morales en 2006 y lo acompaña en el Gobierno desde entonces, cumpliendo actualmente su tercer mandato.

La Constitución establece solo dos mandatos consecutivos, pero Morales y García Linera pudieron presentarse a una tercera candidatura en 2014 gracias a un fallo del Constitucional que señaló que Bolivia fue refundada con la nueva Carta Magna en 2009.

Un referendo realizado el 21 de febrero de 2016 ya vetó con un 51,3 % del respaldo en las urnas el primer intento de Morales y García Linera de buscar una habilitación para la reelección. EFE (I)

