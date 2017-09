Javier Gavilanes presenta “Vestigio” en Galería Mirador

Guayaquil.- El Centro de Difusión Cultural de la Universidad Católica, tiene el agrado de invitar a la ciudadanía a la exposición “Vestigio” del artista Javier Gavilanes, que se inaugurará el próximo miércoles 20 de septiembre a las 19h00 en la Galería Mirador de la Universidad Católica de Guayaquil.

La exposición reúne veinticuatro obras en diversos formatos y soportes.

Javier Gavilanes conceptualiza su exposición “Vestigio” (Alternativas de lo que queda) comentando lo siguiente: “Trabajo a partir de lo que tengo, reconstruyendo los recuerdos que me da el pasado, aquellas cosas que en un momento dije no más, convirtiéndose en una carga de la que no me puedo desvincular, donde los fragmentos de memoria son el pretexto para crear otros imaginarios”.

Javier Gavilanes, acaba de obtener el primer premio en el Salón de Julio.

La exposición estará abierta hasta del 20 de septiembre al 13 de octubre de 2017, de 9h00 a 17h00, en la Galería Mirador, junto al Aula Magna.

