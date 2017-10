Ma. José Argenzio presenta “Nobilitas: De Sangre Azul y otros Mitos” en Bogotá

Bogotá.- Entre el 19 de Octubre y el 29 de Noviembre, el Espacio KB presenta la exposición individual “Nobilitas: De Sangre Azul y otros Mitos” de la artista ecuatoriana María José Argenzio (Guayaquil, 1977), dentro del marco satelital de ARTBO 2017 en el circuito de galerías en el barrio San Felipe de Bogotá.

A propósito de la apertura, el jueves 19 de Octubre la artista conversará con la curadora Sara Garzón, candidata a doctorado en Historia del Arte en la universidad de Cornell, acerca de la producción de las obras que constituyen la muestra y el desarrollo conceptual de la artista en años recientes en Espacio KB a las 6pm y será seguida por la recepción de inauguración a las 7:30pm. La entrada es gratuita.

También dará una charla acerca de su portafolio y trayectoria artística a los estudiantes de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Bosque el lunes 23 de Octubre a las 11 am. KB esta ubicado calle 74 # 22 – 20, Bogotá. Abre de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 09:00 p.m.

Entre los títulos académicos de Argenzio se cuenta una maestría en Bellas Artes realizada en el Goldsmiths College, Universidad de Londres (2010).

En su calidad de mise-en-scène, la exposición “Nobilitas: De Sangre Azul y otros Mitos” es una mirada irónica a las aspiraciones de la clase alta ecuatoriana por el reconocimiento del apellido como un título casi nobiliario que distingue y por ende segrega a esta aristocracia local de las personas del común.

Con una consistente investigación visual a las estructuras coloniales vigentes en Ecuador, la artista ha desarrollado un cuerpo de obra dedicado a explorar con gran cinismo las contradicción de la hispanidad y otros complejos coloniales como las aspiraciones a la alta alcurnia, y el exceso barroco y la negación a la herencia indígena.

Por otra parte, y como es recurrente en la obra de Argenzio, más allá de utilizar y subvertir una iconografía sugestiva de estos legados coloniales, la propia materialidad de las obras y sus procesos de creación hacen evidentes los prejuicios raciales y culturales de estas expresiones clasistas para con el legado indígena pues en vez de recrear la iconografía medieval típica de las heráldicas gentilicias, la artista substituye dicho despliegue visual por imágenes y materiales del entorno local.

Mi nueva producción la cual incluye obras como De Nombre y Apellido (2017)y Notabile y Nobicile (2017) entre otras, es un interrogatorio a la construcción identitaria hispanista que se define muchas veces por lo que no quiere ser, y no por lo que en verdad es”, dice Argenzio.

Dentro deEcuador ha realizado cinco exposiciones individuales de gran magnitud que la han acreditado como una de las figuras relevantes de las últimas promociones de artistas ecuatorianos: La más castellana de América (Quito, 2015), La educación de los hijos de Clovis (Samborondón, 2012), Just do it! (Guayaquil, Quito, Cuenca, 2011), Hortus Conclusus (Cuenca, 2007) y Esculturas Fugitivas (Guayaquil, 2005). Fue elegida como representante del Ecuador en la XIII Bienal de Cuenca (2016), X Bienal de Nicaragua (2016) y XI Bienal de Cuenca (2011).

Ha expuesto en el Museo Amparo (Puebla, 2016), MUAC UNAM (Ciudad de México, 2015), Centro Cultural Español (Managua, Tegucigalpa, Santo Domingo, El Salvador, La paz, 2015), Real Academia de España (Roma,2015), Centro Cibeles (Madrid, 2014), Fundación CAJA SOL (Sevilla, 2014), Instituto Cervantes (Londres, 2013), MAC Museo de Arte Contemporáneo (Lima, 2013), Fundación Lugar a Dudas (Cali, 2013), Museo Municipal de Guayaquil (2011), MOLAA Museo de Arte Latinoamericano (Long Beach, 2008), Centro Cultural Metropolitano, (Quito, 2008), Centro Cultural Libertador Simón Bolívar (Guayaquil, 2005).

Argenzio ha realizado Residencias el 2014 en La Caja Blanca Visiting Artists Program, Mallorca, LARA 2013, Asiaciti Trust, Cuzco y recibido distinciones como en el 2015 la Beca de excelencia de programas especiales del gobierno de México 2015, MUAC UNAM, D.F., 2012 Open Call Convocatoria 2012, La Vitrina, Fundación Lugar A Dudas, Cali, 2005 Primera Mención, VII FAAL Festival de Artes en Presencia y al Aire Libre, Museo Municipal de Guayaquil y premios como el Batán, NoMíNIMO espacio cultural, Samborondón

Su obra forma parte de colecciones en Ecuador, Colombia, España, Singapur, Australia y EE.UU.

Para más información acerca de esta exposición, la artista y los eventos relacionados por favor comunicarse con Espacio KB comunicarse con Espacio KB al teléfono +57 3105846628 o al correo electrónico proyectos@espaciokb