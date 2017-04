La muerte blanca ‘visitó’ al plantel de Liga en Pomasqui

API – Esteban Paz lo confirmó. Miembros de la Muerte Blanca, barra organizada de la U, fueron a increpar a futbolistas y cuerpo técnico albo al Country Club de Pomasqui previo al juego ante Macará. La situación causó escozor e intranquilidad en la plantilla.

Publicidad

“Habló el DT con los hinchas, uno que otro jugador no reaccionó bien. No es algo inusual ante un momento como el que vive Liga pero no es que estamos abriendo las puertas a los hinchas para que vengan a reclamar”, comentó Paz en La Radio Redonda.

El directivo aclaró que no se generaron desmanes, que la situación fue prontamente asistida por miembros de la seguridad y que los ‘barras’ se comprometieron a respetar la intimidad del plantel y no causar estragos de ahora en más.

De todas maneras, el periodista Luis Miguel Baldeón de la misma emisora, y testigo ocular de la invasión de la barra brava, comentó que los fanáticos se marcharon de Pomasqui amenazando con que, si seguía la crisis de resultados, volverían. (D)