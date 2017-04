Nadal y Murray avanzan a tercera ronda en Montecarlo

MONACO (AP) — El español Rafael Nadal resistió una remontada del británico Kyle Edmund para derrotarlo el miércoles por 6-0, 5-7, 6-3 en la segunda ronda del Masters de Montecarlo.

Nadal busca su décimo título en Montecarlo y parecía estar encaminado a una fácil victoria, hasta que Edmund tomó impulso con buenas derechas. El tercer set fue intenso, con tres quiebras de saque consecutivos después que el marcador estaba 2-2, hasta que Nadal sacó a relucir su mayor experiencia en canchas de arcilla.

El español hizo un gesto de alivio cuando bajó el telón en su primer match point.

“Le pega muy fuerte, muchas derechas potentes desde todos lados. Lo hizo muy bien”, dijo Nadal. “Cuando enfrentas a un jugador que quiere pegarle a todas las pelotas, a veces caes en su juego. Tiene todas las cualidades para convertirse en uno de los mejores jugadores”.

Nadal se topará con otro rival difícil en la tercera ronda, el alemán Alexander Zverev. El adolescente de 19 años, 14to preclasificado, lo obligó a jugar cinco sets cuando se toparon en la tercera ronda del Abierto de Australia de este año.

“Es un jugador completo”, dijo Nadal. “Tengo que jugar muy bien”.

Nadal busca su primer título del año tras perder las tres finales que disputó, incluyendo dos frente a Roger Federer en el Abierto de Australia y el Abierto de Miami. Aquí no enfrentará al suizo, quien decidió ausentarse del primer torneo importante de la temporada de arcilla.

Edmund, de 22 años y 45to del ranking mundial, se expresó satisfecho por su rendimiento en su primer partido contra Nadal.

“Es bueno poder jugar así. Puedo sacar muchas conclusiones positivas para seguir mejorando”, señaló el británico. “El (Nadal) probablemente es el mejor jugador en la historia en arcilla. Al principio fui muy tímido, pero después empecé a colocar mis tiros”.

Por su parte, el número uno del mundo Andy Murray volvió a la cancha tras estar inactivo por una lesión de codo y superó 7-5, 7-6 a Gilles Muller.

El británico tuvo que retirarse del Abierto de Miami del mes pasado por la lesión del codo derecho, y también se perdió de la serie de Gran Bretaña contra Francia por los cuartos de final de la Copa Davis.

La primera raqueta del mundo lució algo fuera de ritmo al principio, y perdió el primer game con su saque. Después levantó dos puntos de set, pero finalmente que quebró y defendió su servicio para irse arriba 6-5. El británico volvió a quebrar a Muller para ganar la primera manga.

Murray volvió a perder su saque en el primer game del segundo, pero quebró de inmediato.

“Obviamente el primer game con mi saque no fue ideal, pero eso es normal cuando vuelves de una inactividad de varias semanas”, señaló Murray. “Siempre me duele un poco el codo, pero eso no tiene nada que ver con esta semana o los dos últimos años”.

El excampeón Stan Wawrinka, ganador del título en 2014, logró 32 winners para superar 6-2, 4-6, 6-2 a Jiri Vesely.

El argentino Diego Schwartzman, Tomas Berdych, Marin Cilic, Dominic Thiem, Pablo Carreño Busta, Alexander Zverev y Albert Ramos-Viñolas también avanzaron, ese último a costa del argentino Carlos Berlocq. (D).