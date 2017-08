Con gol de Sterling, Man City rescata empate contra Everton

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Con un gol de Raheem Sterling a los 82 minutos, Manchester City rescató el lunes un empate 1-1 ante el Everton pese a jugar con 10 hombres durante más de la mitad del encuentro correspondiente a la primera fecha de la Liga Premier inglesa.

Sterling, quien ingresó como reemplazo, anotó mediante una estupenda volea para igualar el marcador, abierto a los 35 minutos por Wayne Rooney, quien fue abucheado frecuentemente por los fanáticos del City por su reciente y glorioso pasado con el Manchester United.

“Fue un momento dulce”, dijo Rooney, con una sonrisa. “Estoy seguro de que la mitad roja de Manchester habrá disfrutado también esto”.

Fue el gol número 200 de Rooney en la Premier. Sólo Alan Shearer había llegado a esa cifra en la Premier. Asimismo, fue su segundo tanto en dos encuentros de liga desde que regresó al club predilecto de su infancia, en el receso previo a la temporada.

Rooney festejó jubiloso tras anotar con un disparo que pegó en el arquero y en un poste antes de irse a las redes. Se llevó las manos a las orejas para desafiar a los hinchas locales.

El “chico malo” del fútbol inglés atraviesa una especie de renacimiento desde que dejó las filas del United.

“No estuvo mal para alguien que no tiene ya condición física y que no puede moverse en la cancha”, sentenció Rooney, en un comentario hacia sus críticos. “Siempre he podido marcar un cambio para mi equipo, y esta noche no ha sido distinta”.

Kyle Walker, lateral del City, fue expulsado poco antes del intermedio. Acumuló dos amonestaciones en un lapso de dos minutos, la segunda por un aparente codazo a Mason Holgate. La repetición mostró que se trató de apenas un rozón.

“Fue muy claro”, dijo el técnico español del City, Pep Guardiola.

Everton finalizó el cotejo también con un hombre menos. El contención Morgan Schneiderlin recibió la segunda amarilla a los 88 minutos.

El empate dejó a ambos equipos con una cosecha de cuatro puntos tras dos compromisos. En la cima, con cosechas perfectas de seis unidades, marchan Man U, Huddersfield y West Bormwich Albion.

Para el City, resultó positivo conseguir el punto en casa jugando en inferioridad numérica. Sin embargo, hubo un sentimiento de frustración semejante al que fue común durante la temporada anterior.

Los “Citizens” no lograron convertir varias oportunidades previas al disparo de Sterling, y recibieron un tanto en la única oportunidad real que generó el adversario.

Y la dupla de ataque, formada por el argentino Sergio Agüero y por el brasileño Gabriel Jesus, no estuvo en la misma sintonía durante el primer tiempo. Guardiola dispuso que Jesus fuera sustituido en el entretiempo. (D).