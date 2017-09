Ancelotti afirmó que Verratti quería mejorar su contrato y no irse del PSG

El director técnico del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, conversó con Le Figaro sobre la actualidad de su ex equipo,el PSG.

Publicidad

Ancelotti sostuvo que su estancia en el club parísino fue muy agradable pero cambiaría el final de su historia, dijo que no tuvo una buena actitud pues él se quería marchar al Real Madrid y Al-Khelaifi quería que se quede. Habló también sobre su compatriota Verratti y dijo “No me gustan este tipo de comportamientos. Durante el mercado son muchos los jugadores que quieren irse, pero no sé si realmente quieren irse o mejorar su contrato. Verratti quería mejorar su contrato, lo conozco (sonríe)”. (D)