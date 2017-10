Tras sismo, México prepara fiesta para la F1 y Hamilton

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El sismo que afectó a la Ciudad de México en septiembre mató a más de 200 personas, derribó edificios y minó la confianza de los 20 millones de habitantes de la ciudad.

El majestuoso Autódromo Hermanos Rodríguez, sin embargo, quedó intacto y el Gran Premio de México de la Fórmula Uno se realizará este fin de semana con sus enormes multitudes, papelillos y sombreros tradicionales. Será una oportunidad para la Ciudad de México para demostrar que se está recuperando, aunque lentamente en algunos lugares.

Para el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, el evento es una oportunidad para ser embajador del deporte y de su país en un momento de gran necesidad. Pérez estaba en su ciudad natal de Guadalajara cuando ocurrió el terremoto el 19 de septiembre, e inmediatamente donó unos 165.000 dólares a las víctimas. El mismo autódromo se convirtió en un centro de recopilación de suministros para ayudar a los necesitados tras la tragedia.

Pérez en el evento se pondrá un casco con el mapa de México y la frase “¡Todo México Unido!”

Se calcula que el Gran Premio atraerá a unos 300.000 espectadores, y podría organizar una enorme fiesta para Lewis Hamilton.

El piloto de Mercedes está casi por lograr su cuarto campeonato de la F1. Está apuntando a una décima victoria para esta temporada y necesitaría quedar sólo de quinto o mejor el domingo para ganar el campeonato.

Lo cierto es que Hamilton seguramente no se quedará atrás y peleará por el primer lugar.

“Vine aquí para ganar”, dijo Hamilton. “No busco otra cosa que el primer lugar… A veces pienso, ¿cómo me voy a sentir si llego de quinto y gano el campeonato mundial? No me sentiría muy bien, uno quiere estar en el primer peldaño en el podio”. (D)