Gadot y Jenkins presentan “Wonder Woman” en México

CIUDAD DE MEXICO (AP) — La directora Patty Jenkins y la actriz Gal Gadot desfilaron el sábado por la alfombra roja de “Wonder Woman” (“Mujer Maravilla”), la primera película para esta superheroína a más de 75 años de creada.

La cinta, que se estrena a nivel mundial el 2 de junio, llega en un momento en el que la industria cinematográfica lucha por acabar con la falta de representación femenina al frente y detrás de cámaras, así como en un mundo en el que los movimientos a favor de la igualdad de las mujeres han cobrado cada vez mayor fuerza.

Aunado a esto, la Mujer Maravilla, creada en 1941, no había tenido películas como sus colegas Batman y Superman. En el caso de Jenkins es la primera mujer que dirige una cinta de superhéroes.

“Traté de hacer como si ninguno de esos problemas existieran, y traté de hacer una película en la que nadie piense sobre el hecho de que el personaje principal es una mujer”, dijo Jenkins a The Associated Press durante la alfombra roja realizada en un centro comercial de la Ciudad de México. “Dije ‘hay que tratarla tan a lo grande como lo harían con Superman’. Esta es una película para todos, no se fijen en el hecho de que es una mujer. Pero claro que enviará un mensaje muy importante para las niñas que quizá no han visto un personaje así en la pantalla antes y eso me conmueve”.

Gadot se estrenó el año pasado como la Mujer Maravilla en la vilipendiada “Batman v Superman”, la cual también tuvo una multitudinaria alfombra roja en México. Ahora es su turno para recuperar el favor de la crítica y el público, además de lucirse con su primera cinta protagónica como la superheroína.

“Es tan emocionante estar de regreso, no puedo creerlo, es tan rápido parece como si hubiera sido ayer cuando estuvimos con ‘Batman v Superman’ y ahora estamos con ‘Wonder Woman’, me siento muy feliz y siento el amor de los admiradores, me emociona estar aquí”, dijo la actriz israelí luciendo un vestido Prada negro con grandes adornos metálicos y un pronunciado escote. Al preguntarle si relacionaría a la Mujer Maravilla con alguna mujer latina, Gadot respondió: “Amo a tantas mujeres latinas y a tantas mujeres hermosas que admiro que no sería una en particular”.

Esta semana, la actriz Lynda Carter, quien creó una emblemática imagen de la Mujer Maravilla en la serie de televisión de la década de 1970, estuvo en el estreno de la cinta en Los Angeles.

“Ella estaba muy feliz con la película, dijo sólo cosas buenas, me emociona mucho eso”, dijo Gadot.

“Mujer Maravilla” se desarrolla en la época de la Primera Guerra Mundial en la que la Dra. Maru, interpretada por la española Helena Anaya trata de crear un arma más mortífera que el gas mostaza apoyada por el dios de la guerra Ares.

“Es una actriz increíble, he sido admiradora de ella por mucho tiempo. Es una actriz de carácter muy sutil, le dio algo muy especial al personaje”, dijo Jenkins. “Queríamos una villana que pudiera asustarte y emocionarte pero al mismo tiempo tuviera profundidad para poder entenderla, fue una actriz brillante me emociona mucho que todos puedan ver su actuación”.

La alfombra roja en México se enlazó con premieres simultáneas en Puerto Rico, Perú, Chile, Colombia y Costa Rica donde las fans lucían emocionadas disfraces de la Mujer Maravilla.

Para el actor estadounidense Chris Pine, quien interpreta al espía estadounidense Steve Trevor, era fácil que su personaje se enamorara de la Mujer Maravilla.

“Tiene una cantidad increíble de esperanza en su espíritu, positividad, amor y fortaleza. Ella no se complica por el odio, sólo tiene amor”, dijo Pine.

Tras el ataque terrorista en Manchester el estreno de la cinta que se tenía previsto en Londres para el próximo miércoles fue cancelado.

“Creo que nuestra película se trata de amor, compasión y empatía, esas cosas siempre son lecciones importantes para todos”, dijo Pine ante esta situación. “Creo que eso sería bueno para todos”.

