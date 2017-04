Barbra Streisand, la diva de Broadway y Hollywood, cumple 75 años

Publicidad

La cantante, que ha vendido más de 68,5 millones de discos en EE.UU., celebra su 75 aniversario con dos conciertos en Nueva York que tendrán lugar a principios de mayo, en los que interpretará temas de sus dos nuevos discos, que incluyen temas de Broadway y duetos con estrellas de cine internacionales.

Barbra Joan Streisand nació en el barrio neoyorquino de Williamsburg (Brooklyn) el 24 de abril de 1942 en el seno de una humilde familia judío ortodoxa.

Pese a que su familia nunca creyó que era lo suficientemente agraciada para subirse a un escenario, la joven Streisand nunca renunció a su sueño de ser actriz y empezó cantando en clubes y musicales.

Se dio a conocer con “The Barbra Streisand Album” (1963), su primer disco en solitario, en una época en la que dominaba el género rock’n’roll y mientras en el resto del mundo arrasaban Los Beatles.

En mayo de 1964 lanzó el álbum “People”, con el que saltó a la fama y el que la situó en los primeros puestos de las listas de éxito.

Superando todas las expectativas, cuatro años más tarde debutó en el cine con la película “Funny Girl”, interpretación que le valió su primer Oscar, como mejor actriz, en 1968.

Posteriormente fue nominada por su papel en “The Way We Were” y en 1977 logró su segunda estatuilla, esta vez en la categoría de como canción original, por “Evergreen”.

Streisand ha trabajado junto a actores de la talla de Robert Redford, Yves Montand, Nick Nolte, Dustin Hoffman y Robert de Niro.

Cantante y actriz como pocas, Streisand acumula ocho Grammys, cuatro Emmys, dos Oscar y un premio Tony, además de ser la única mujer que ha ganado un Globo de Oro a mejor directora por su película “Yentl” (1984), en la que también participó como actriz, coguionista y productora.

Además, en 2015 fue galardonada con la Medalla de la Libertad por parte del expresidente Barack Obama, en honor a una carrera llena de joyas como “Woman In Love, “A Star Is Born”, “You Don’t Bring Me Flowers” y “No More Tears”.

La artista ha conseguido a lo largo de su carrera 51 discos de oro, 30 de platino y 13 multiplatino, con nueve números 1 en cinco décadas consecutivas, y hasta el momento ha vendido más de 140 millones de álbumes en todo el mundo (más que Los Beatles).

Pese a haber cumplido 75 años, Streisand sigue tan activa como siempre y está lejos de retirarse, e incluso dirigirá, a partir de 2020, el nuevo centro cultural Ronald O. Perelman del emblemático World Trade Center.

Asimismo, la artista colabora en asociaciones como Women’s Heart Alliance, dedicada a ayudar a mujeres con enfermedades del corazón, y el año pasado se involucró especialmente en política durante la campaña electoral expresando su apoyo a la demócrata Hillary Clinton, además de criticar al entonces candidato rival y ahora presidente, Donald Trump. EFE

kkb/ag/dmt