Medios de comunicación en Reino Unido como Daily Stary y The Sun reportaron dos explosiones en el estadio Manchester Arena, en la ciudad de Manchester, donde la cantante estadounidense Ariana Grande ofrecía un concierto.

La policía informó que hay “varios muertos” después que se reportara una explosión el lunes en un concierto de Ariana Grande en el norte de Inglaterra.

Las detonaciones ocurrieron finalizada la presentación de la estrella pop. Las autoridades recomendaron al público que no se acerque al área donde se encuentra el estadio de Manchester. Hasta el momento no había detalles sobre lo ocurrido en el concierto de la cantante estadounidense.

🔶 EN DESARROLLO | “Emergencia tras concierto de Ariana Grande en Manchester”#ArianaGrande #uk #ManchesterArena pic.twitter.com/U9TZjgLuze

An explosion set off at the Manchester show tonight. Hope everybody is safe!! #DWTManchester pic.twitter.com/h09UUUeo76

— Ariana Grande Today (@ArianaTodayNet) 22 de mayo de 2017