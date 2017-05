Fiscal argentino es atacado y señalado como “próximo Nisman”

(AP) — Un fiscal de la provincia de Buenos Aires que investiga la corrupción policial fue atacado por desconocidos que lo señalaron como el “próximo Nisman“, en alusión al funcionario judicial argentino cuya muerte aún sigue irresuelta.

El fiscal Fernando Cartasegna fue encontrado la víspera amordazado, atado de pies y manos y golpeado en el suelo de su despacho de la ciudad de la Plata, unos 70 kilómetros al sur de Buenos Aires. A un lado suyo estaba escrita con azúcar la palabra “Nisman”, el apellido del fiscal federal que fue hallado muerto en enero de 2015 en extrañas circunstancias.

Cartasegna, que el jueves fue dado de alta del hospital donde permaneció internado luego del incidente, dijo a medios de prensa que la agresión fue planeada y “muy fuerte”. Evitó mayores precisiones debido a lo “confuso” que se sentía.

El funcionario, que ahora está de licencia, tiene a su cargo, entre otras, una causa sobre abogados especializados en accidentes de tránsito que se confabulan con policías para estafar a las compañías aseguradoras. También investiga casos de trata de personas y pedofilia.

Cartasegna fue atacado por la espalda por una persona a la que no pudo ver, que le hizo “manifestaciones intimidatorias sobre su persona y su familia”, informó el procurador general de la provincia Julio Conte Grand, que no quiso dar más precisiones. The Associated Press intentó comunicarse con Cartasegna por distintos medios sin éxito por el momento.

El fiscal fue hallado por una colaboradora que escuchó que sonaba el teléfono de su oficina y éste no atendía.

El ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, dio que “sin dudas es un hecho intimidante que seguramente está vinculado a alguna investigación que (Cartasegna) estaba llevando adelante. Fue hecho con atrevimiento y desapego al sistema republicano”, sostuvo.

La policía de la provincia de Buenos Aires, la mayor del país, ha estado históricamente vinculada con delitos como los secuestros extorsivos y el narcotráfico. En la actualidad el gobierno del distrito investiga el accionar de decenas de sus miembros.

“Desde 2015 que denunciamos hechos de violencia contra fiscales en la provincia… pedimos que haya mayor seguridad en las fiscalías”, denunció Rodrigo Cataldo, titular del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.

El ataque del que fue víctima Cartasegna en su oficina en el Palacio de Tribunales, en momentos en que su custodia no estaba presente aunque sí había guardias en el edificio, no es el primero que dice haber sufrido el investigador, quien días atrás había denunciado que recibió panfletos intimidatorios en su casa y en su despacho que señalaban: “Conozca al próximo Nisman”.

Alberto Nisman fue hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de un atentado contra un centro judío en Buenos Aires en 1994.

Cinco días atrás Cartasegna había sido interceptado en la calle por dos hombres y una mujer vestidos con uniformes policiales que lo golpearon mientras lo amenazaban. El funcionario denunció que le dijeron “te vamos a suicidar”, en alusión a la muerte de Nisman que la justicia aún no ha determinado si se trató de un suicidio o un asesinato.

Conte Grand apuntó la posibilidad de que el atacante pudiera ser alguien “que presta servicios dentro del edificio” y puntualizó que “no debemos asociar necesariamente este episodio” con otros perpetrados contra el fiscal. El procurador señaló que cámaras de seguridad habrían registrado el hecho.

