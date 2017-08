Correa sale en defensa de Glas y dice que no hay pruebas

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, salió en defensa del vicepresidente de la República Jorge Glas, a quien la La Fiscalía General solicitó a la Corte Nacional de Justicia una “audiencia de vinculación” en su contra, tras haber encontrado presuntamente indicios de “asociación ilícita” en proyectos suscritos con la empresa brasileña Odebrecht.

Publicidad

“Continúa el show. Sin prueba alguna, Fiscalía vincula a vicepresidente en caso Odebrecht. No se respetan principios, tan solo presiones (…) Revisen el libreto: el mismo que utilizaron con Dilma, que luego fue declarada inocente de todo… pero ya estaba destituida (…) Recuerden: todo lo cínico, traidor y mediocre será efímero“, tuiteó Correa.

Por “vinculación” se entiende la intención de la Fiscalía de abrir investigación formal -y hasta presentar cargos, si así fuera necesario- contra el vicepresidente, que ya había comparecido, el pasado día 9, ante la fiscal Salazar para dar su versión de los hechos en una serie sospechas en torno al caso Odebrecht.

Hoy, ni en la rueda de prensa ni en el comunicado oficial de la Fiscalía se mencionaba en relación con qué caso en particular se pedía vincular al vicepresidente, aunque Salazar era la que registró su declaración en relación a este caso.

Por esto el vicepresidente Jorge Glas pidió la tarde de este lunes al bloque legislativo de Alianza PAIS que vote a favor de autorizar a la Corte Nacional de Justicia para que lo vincule en el juicio penal que por asociación ilícita sigue la Fiscalía General del Estado.

ATENCIÓN | Glas pide al bloque de PAIS que autorice el juicio penal en su contra | La República EC https://t.co/C1wZgedzid — La República EC (@larepublica_ec) 21 de agosto de 2017

“No han podido encontrar una sola prueba en dos años, por un sencilla razón: no existe”, dijo Glas, tras reiterar que ha sido objeto “de ataques, infundios, calumnias, rumores, han todo lo que podían lanzar y Jorge Glas ya fue juzgado por el estado de opinión. Los medios de comunicación y algunos políticos me declararon culpable y me han perseguido a mí y a mi familia. Debo insistir que jamás he permitido la corrupción, nunca he sido parte de ella, no han podido encontrar un centavo malhabido en ninguna cuenta de Jorge Glas, mi esposa y mis hijos”.

(I)