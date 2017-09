Moreno recuerda los “tiempos de Fujimori” tras hallar cámara en su despacho

Varias preguntas formuló el Presidente de la República, Lenín Moreno, al exmandatario Rafael Correa, en relación a la cámara oculta detectada en su despacho presidencial. Los cuestionamientos los hizo esta noche durante el programa semanal, ‘El Gobierno Informa’, en donde además dijo: “Recordemos (…) los tiempos de Fujimori se grababa sin escrúpulos”.

“¿Usted ordenó colocar esa cámara?, ¿Para qué la utilizaba?, ¿Por qué no se me comunicó de su existencia?, ¿por qué estaba todavía funcionando?, ¿Eso no es espionaje? ¿Eso no es deslealtad?”, fueron las interrogantes del Jefe de Estado.

Durante su informe, el Presidente explicó que al mediodía del jueves 14 de septiembre, el personal de seguridad de la Presidencia detectó un punto de calor en la pared de su despacho, destapa una cinta adhesiva del mismo color de la pared y descubre una cámara oculta. Al pasar los sensores, esta habría estado funcionando, dio a conocer el Mandatario.

De acuerdo con el Jefe de Estado, esto se le comunicó al día siguiente, cuando estaba a punto de viajar a la ciudad de Guayaquil para presidir el Gabinete Ministerial. Y acotó que, durante esas 24 horas, el mismo servicio técnico que venía monitoreando esa cámara, desde la administración anterior, accede a las oficinas y en el momento en que la Fiscalía realiza la inspección, el viernes en la tarde, los cables aparecen desconectados.

“El Presidente debe comportarse de la forma que espera que se comporten sus ciudadanos, por eso, sin insultos, contésteme señor ex presidente Rafael Correa”, expresó el Presidente Moreno.

El Jefe de Estado también señaló que el Servicio de Protección Presidencial anterior y su comandante tampoco tuvieron la mínima muestra de profesionalismo de transmitir este particular al servicio nuevo. Considero este incidente como “una vergüenza nacional” y resaltó que ha dispuesto que, paralela e independientemente a la investigación que realiza la Fiscalía, la Presidencia contrate la investigación de un equipo de seguridad internacional.

“Ser grabados sin consentimiento es algo oscuro que va contra los valores mínimos de ética. Recordemos que, en Perú, en los tiempos de Fujimori se grababa sin escrúpulos, fisgoneando a todos quienes se reunían con el Presidente”, concluyó el Mandatario.

DVL/El Ciudadano