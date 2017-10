Espinosa propone “partir el ‘bloque’ ” oficialista en “dos nuevas bancadas”

Augusto Espinosa, Asambleísta de Alianza País y Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (CECCYT), a través de una “aclaración” publicada en su cuenta oficial de Twitter ha propuesto partir el ‘bloque‘ oficialista en “dos nuevas bancadas“.

Esto, según Espinosa, porque hay una “realidad”, ya no existe “Bloque”, ” las diferencias entre nosotros son muy marcadas en muchos temas, por lo que insisto en que es preferible un divorcio maduro que un matrimonio tortuoso que nos terminará desgastando a todos“.

“Me parece que debemos sincerarnos y partir el ‘Bloque’ en dos nuevas bancadas; después, hacer un pacto para impulsar una agenda legislativa mínima con temas estructurales en los que coincidimos y un acuerdo de no agresión personal“, dijo Espinosa.

“Con el respeto que se merecen los compañeros he manifestado con claridad que no estoy de acuerdo con la coordinación del Bloque, lo sucedido en el Pleno el martes fue la cereza del pastel”. Por esto, Espinosa aclara que ha tomado la decisión individual “de no participar más del Bloque tal como está organizado hoy, no me siento representado por la coordinación, su manera de actuar está provocando distancias personales que serán a futuro insalvables“.

Según Espinosa, seguirá apoyando con “firmeza” las decisiones del gobierno actual que vayan en la línea de lo ofrecido en campaña, sin embargo, menciona que se “opondrá a retrocesos” y que defenderá el legado “histórico” de Rafael Correa.

