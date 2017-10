Ecuador pide a Argentina un nuevo embajador

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador solicitó al Gobierno de Argentina que designe un nuevo embajador en Quito después de la polémica suscitada por unas declaraciones ofensivas del actual representante diplomático en el país, Luis Alfredo Juez.

Así lo confirmaron hoy a Efe fuentes de ese Ministerio, que precisaron que la petición fue hecha “de manera telefónica el viernes pasado” y que ha sido transmitida tanto por el embajador de Ecuador en Buenos Aires, Diego Fernando Yépez Lasso, como por la propia Cancillería ecuatoriana.

Las mismas indicaron que esperan “que el Gobierno argentino responda en los próximos días” al pedido, que se produce a raíz de “los comentarios que hizo el embajador de Argentina, tras los que hemos recibido varias manifestaciones de rechazo, especialmente de comunidades indígenas de Otavalo, de la zona norte del país“.

De acuerdo a medios argentinos, el embajador Luis Alfredo Juez manifestó recientemente en Mendoza que debía cambiarse de indumentaria para no parecer un “mugriento“, por “adquirir hábitos ecuatorianos“.

E interpelado posteriormente por sus comentarios, insistió en que se trata de una descripción de las etnias ecuatorianas.

Luis Juez, embajador argentino en Ecuador, asegura en nota radial que se bañó para que no le digan que “tomó hábitos ecuatorianos” 😳 pic.twitter.com/9BAjpKOAwf — Juan Amorín (@juan_amorin) 24 de octubre de 2017

“Una de las más conocidas es el pueblo Otavalo. Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pasé por casa a cambiarme“, dijo el embajador, siempre según medios argentinos.

Esas afirmaciones llevaron a la viceministra ecuatoriana de Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, Lourdes Puma Puma, a convocar hace una semana al encargado de negocios de la sede diplomática de Argentina, Carlos Catella, debido a la ausencia de su titular, para pedirle explicaciones.

Interpelado sobre la solicitud de nombramiento de nuevo embajador, Catella aseguró hoy a Efe que no tenía conocimiento de ese extremo.

“No pasó por acá y tampoco me lo han transmitido de la Cancillería argentina. No me consta“, aseveró el diplomático que ejerce como máximo representante diplomático de su país al continuar el embajador en Argentina, de donde no ha regresado después de que estallara la polémica.

“La Embajada Argentina no tiene ningún tipo de información de que el Gobierno ecuatoriano haya pedido el cambio del embajador, ni de forma escrita ni verbal“, apostilló.

El embajador Juez dio explicaciones a la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, y al pueblo otavaleño por sus comentarios y les transmitió que tiene a Ecuador y sus gentes en la más alta estima. EFE

