Fiscal Carlos Baca afirma que no permitirá dilatación del caso de Jorge Glas

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, se refirió esta mañana a la prisión preventiva del vicepresidente -sin funciones- Jorge Glas. Señaló que a pesar de las “maniobras” de dilación, que a su criterio, se han hecho para que se retrase la audiencia preparatoria y de juicio, continuará debidamente el proceso.

Baca alertó lo siguiente: “Estas maniobras que están haciendo para dilatar el expediente no van a tener resultado, porque las personas que en este momento están siendo investigadas por la asociación ilícita, tienen y están enfrentando otros expedientes de otros procesos y no vamos a permitir, que me escuchen bien, en especial el abogado del vicepresidente (Eduardo Franco Loor), no va la fiscalía a permitir que se burlen de la administración de justicia con estas tácticas y maniobras dilatorias, que podrían buscar la caducidad de la prisión preventiva de algunos de los procesados”.

El pasado 15 de octubre, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negaron el recurso de habeas corpus a Glas, detenido desde el 2 de ese mes en la Cárcel 4 de Quito y acusado del presunto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht Ecuador.

Baca indicó, además esta mañana, que se han abierto más de una docena de expedientes sobre el caso Odebrecht, en los cuales, está como sospechoso el vicepresidente -sin funciones- Jorge Glas.

Recordó que en diciembre 2016 y junio 2017 la información estuvo sometida a reserva por parte de la Procuraduría de Brasil y que recién se habilitó en el sexto mes para Ecuador. Contó que desde ese momento iniciaron las investigaciones. A la vez, consideró como “muy útil” las cooperaciones que recibió por parte de la empresa Odebrecht.

En ese contexto, indicó en Ecuavisa que los tiempos de la indagación jurídica son diferentes a la política, de los medios y sociedad porque tienen que irse conjugando. “Esto apenas empieza, este no es ni el único ni el primero de los casos que va a investigar Fiscalía”, resaltó.