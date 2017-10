Moreno designa a María Alejandra Vicuña como Vicepresidenta

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo 176, ha encargado la vicepresidencia de la República a la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda María Alejandra Vicuña.

El decreto menciona que será la Vicepresidenta durante el periodo que dure la ausencia temporal del Ingeniero Jorge Glas, quien permanece con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, por el supuesto vínculo en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Moreno designó a Vicuña en virtud de que el artículo 150 de la Constitución faculta al mandatario designar al reemplazo del Vicepresidente, en caso de ausencia temporal de éste.

En su decreto, Moreno encarga a la vicepresidenta, como funciones asignadas, “realizar el seguimiento al proceso de consulta popular y referéndum, iniciado con el pedido de control constitucional solicitado por el presidente de la Corte Constitucional“.

Y le encarga “las demás acciones que se requieran conforme a la ley“.

Vicuña a través de su cuenta oficial de Twitter dijo: “Agradezco su confianza compañero Presidente @Lenin y asumo esta responsabilidad con el firme compromiso de fortalecer nuestra Rev. Ciudadana!”.

La mañana de hoy, Moreno dijo que ha pedido a los abogados de la Presidencia que estudien los mecanismos para suplir al segundo mandatario, Jorge Glas, pues considera que “una persona que está encarcelada, no puede cumplir la función de vicepresidente“.

“Desde mi punto de vista, el país no puede estar con un vicepresidente que no está en capacidad de ejercer sus funciones. Sin embargo, al equipo de abogados le he solicitado que me proporcione el mecanismo a implementar para suplir esa ausencia del señor vicepresidente“, dijo Moreno.

“Y es nuestra decisión considerar de que está inhabilitado para poder cumplir funciones. Una persona que está encarcelada no puede cumplir con la función de vicepresidente“, reiteró.

