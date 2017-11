Moreno le dice a Correa que “venga a Quito” y que no se “esconda en las fronteras”

El presidente de la república, Lenín Moreno, recibió este martes a Gustavo Larrea en el Palacio de Carondelet. Ambos salieron al balcón y se dirigieron a cientos de militantes de Democracia Sí que marcharon en respaldo a la consulta popular. Allí Moreno le envió un mensaje al exmandatario Rafael Correa y le dijo “Haga una concentración acá en Quito, no se esconda en las fronteras”

En ese escenario, el Mandatario habló de la coyuntura política del país. Recordó a Simón Bolívar y su postura en contra de que los políticos se queden mucho tiempo en el poder y lo relacionó con la coyuntura ecuatoriana.

“Tenía razón y preveía que las primeras etapas democráticas suelen ser positivas pero cuando redundamos en elegir a la misma persona ese tipo de persona se pervierte. Empieza a espiar, empieza a dejar cámaras ocultas para poder espiar lo que hacen los demás y luego poder chantajearlos”. “Todos los ciudadanos tienen derecho a circular libremente por el país. Así es que nadie debe asombrarse ni extrañarse de que un ciudadano que vive en otro país y que comanda a su grupo de fanáticos regrese al país. Que venga, por favor y haga una concentración acá en Quito en el estadio del Aucas, en el estadio Olímpico; que vaya a Guayaquil; que vaya a Cuenca, que no se esconda en las fronteras. Que venga acá donde la ciudadanía de forma respetuosa pero contundente le dirá lo que piensa de los últimos años de su mandato“, dijo.

Esta declaración se da luego de que el expresidente Correa anunciara que volverá a Ecuador el viernes 24 de noviembre del 2017.

Está previsto que participe en una convención de Alianza País en Esmeraldas, el próximo 3 de diciembre.

Larrea, exministro de Correa y actual aliado de Moreno, en cambio, dijo que no cree que el regreso de Correa altere el momento político ecuatoriano. “Es verdad que hizo mucho daño al país, pero no vamos a actuar por revancha. No podemos hacer política así”. Reporta el Comercio.





