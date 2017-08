Tiroteo en Charleston (EEUU) deja a un rehén muerto y el autor herido

Las autoridades de Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.) confirmaron hoy un muerto y un herido en un tiroteo en el centro de la ciudad, y en el que un hombre se atrincheró dentro de un restaurante con varios rehenes.

El alcalde de la ciudad, John Tecklenburg, confirmó en una rueda de prensa que uno de los rehenes falleció tras ser tiroteado por el responsable del suceso, a quien calificó como “un empleado molesto”.

“Es un trágico caso de un individuo trastornado, creo, con un historial de problemas de salud mental“, indicó el alcalde.

El autor del tiroteo resultó herido por los disparos de la policía local tras irrumpir en el restaurante, después de unas horas de infructuosas negociaciones con los agentes, y fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

Explosive Devices Team now on scene off King St #chsnews #Charleston pic.twitter.com/2lYa9h9g9C

“No se trata de un acto de terrorismo. No es un crimen de odio racial“, había señalado previamente Tecklenburg.

Los hechos se produjeron a escasa distancia de la iglesia episcopaliana Emmanuel donde en 2015 nueve afroamericanos fueron asesinados por un joven blanco, Dylan Roof, quien posteriormente fue sentenciado a la pena capital.

Charleston es una popular ciudad turística de 136.000 habitantes y ubicada en la costa de Carolina del Sur. EFE

Dispatch confirms response is due to hostage situation involving weapon. Video from Ann and King. #chsnews pic.twitter.com/i8QinEmm0h

