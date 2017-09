El presidente estadounidense defiende la prohibición de viaje a su país tras ataque en Londres

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos publicó en Twitter comentarios sobre el ataque en Londres ocurrido este viernes 15 de septiembre. Llamó a los terroristas “fracasados” y aseguró que la prohibición de viajar a los Estados Unidos debería ser más estricta.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017