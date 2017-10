Kyrgios abandona partido en Masters de Shanghai

SHANGHAI (AP) — Un año después de ser multado por perder a propósito un partido en el Masters de Shanghai, Nick Kyrgios sencillamente abandonó otro partido en el torneo.

Publicidad

El impredecible tenista australiano discutió varias veces con el umpire el martes durante su partido por la primera ronda contra Steve Johnson. Cuando perdió la manga en un desempate 7-6 (5), Kyrgios dio la mano a Johnson y al árbitro, empacó sus raquetas y se fue de la cancha.

Kyrgios discutió con el umpire tras apelar un tiro que fue decretado afuera, le pegó a dos pelotas en señal de molestia, y también profirió insultos porque los fanáticos estaban caminando a sus asientos durante un cambio de lados.

Finalmente tiró la toalla cuando terminó el set, y abandonó la cancha sin ofrecer una explicación. Más tarde se disculpó y ofreció una excusa por Twitter.

“He estado sufriendo de un virus estomacal las últimas 24 horas y traté de estar listo, pero tuve muchas dificultades en la cancha, y creo que fue evidente desde el primer punto”, escribió. “Me empezó a doler el hombro en la práctica de hoy, lo que tampoco ayudó, y una vez perdí el primer set sencillamente no tenía la fuerza suficiente para continuar, porque no he comido mucho en las últimas 24 horas”.

Kyrgios fue suspendido el año pasado por perder a propósito un partido e insultar a los fanáticos tras caer en la segunda ronda del Masters de Shanghai frente al alemán Mischa Zverev. (D)