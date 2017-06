Pitbull motiva a jóvenes emprendedores de la tecnología en eMerge Americas

El rapero estadounidense de origen cubano Pitbull motivó a cientos de jóvenes emprendedores que acudieron hoy a su charla en el foro tecnológico eMerge Americas, donde aseguró que el camino al éxito es la “imperfección”, algo que él vivió en su pasado previo a convertirse en estrella de la música.

Armando Christian Pérez, verdadero nombre de Pitbull, afirmó que en la vida “no hay problemas, solo soluciones”, durante su participación en el foro tecnológico que espera reunir a más de 13.000 personas entre profesionales del mundo de la tecnología e impulsores de ‘start-ups’.

Pese a proceder de un sector diferente, la industria musical, Pitbull aseguró que en todos los lugares la manera de triunfar siempre empieza por “no tomar nunca un no por respuesta”.

Junto a la presentadora y asesora financiera estadounidense Suze Orman, ganadora de dos Emmys, el nativo de Miami protagonizó el panel de clausura de la primera jornada del foro que tuvo como conferenciante de apertura al cofundador de Apple Steve Wozniak.

El intérprete de éxitos como “I Know You Want Me” y “Give Me Everything” afirmó que la “pasión y perseverancia” son claves, pero también la derrota.

“Te vas a caer, vas a perder, y eso se convierte en divertido”, dijo el artista que afirmó que en su juventud iba “de la Pequeña Habana a Westchester (barrios de Miami)” para trabajar en lugares como “talleres o lavanderías”.

Fue después cuando apostó por la música y que en 2016 facturó 20 millones de dólares, según la revista Forbes, por encima de personajes como Pharrell Williams, Kanye West o Kendrick Lamar.

En una sala llena con un público entregado a “Mr. 305” (por el indicativo de la ciudad), Pitbull confesó que Miami fue “su primer amor” y que eventos como eMerge Americas son la prueba de que la ciudad del Sur de Florida es un “mercado principal” en el planeta.

El también llamado “Mr. Worldwide”, dijo a los asistentes que deberían empoderarse “financieramente, emocionalmente y espiritualmente para empoderar a los demás”.

Suze Orman, por su parte, reflexionó que para triunfar en un proyecto se necesita “querer ser tú” y no cualquier otro referente, así como dejar el miedo a actuar a un lado porque “es el primer obstáculo al éxito”.

El cantante protagonizó incluso un breve baile con Orman mientras entonaba un par de frases de su conocido tema junto a Osmani García, “El Taxi”.

eMerge Americas, que se desarrollará durante dos días consecutivos en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Florida, espera la participación de más de 100 oradores, y contará además con una sala de exposiciones, un concurso para emprendedores y muchas oportunidades para el “networking”. EFE

