Nick Carter “conmocionado y triste” por denuncia de abuso 

NUEVA YORK (AP) — Nick Carter dice que está “conmocionado y triste” por la denuncia de una cantante que dice que que el miembro de los Backstreet Boys la violó hace unos 15 años.

Publicidad

Melissa Schuman, del grupo de chicas Dream, escribió en un post a principios de mes que fue “obligada a participar en un acto contra mi voluntad”. Dijo que Carter le robó la virginidad cuando ella tenía 18 años y él 22.

“Estoy conmocionado y triste por las acusaciones de la señorita Schuman. Melissa jamás expresó mientras estuvimos juntos o en ningún otro momento que cualquier cosa que hicimos no era consensual”, dijo Carter en un comunicado emitido el miércoles. “Llegamos a grabar una canción y a actuar juntos, y yo siempre respeté y apoyé a Melissa tanto personal como profesionalmente”.

Dream firmó contrato con el sello discográfico de Sean “Diddy” Combs Bad Boy Records a principios de los 2000 y produjo éxitos como “He Loves U Not”. Schuman escribió que Carter la invitó a su apartamento y abusó de ella. Dijo que se sintió “atemorizada y atrapada. Él se fue poniendo visible y claramente más furioso e impaciente conmigo. No me pude ir”.

Dijo que trató de denunciarlo después del incidente, pero que no tenía “el dinero, la influencia o el acceso a un abogado que fuera lo suficientemente poderoso como para enfrentar al asesor legal de mi abusador”.

“Siento que tengo la obligación de pronunciarme ahora con la esperanza y la intención de inspirar y alentar a otras víctimas a contar su historia. Somos más fuertes en cantidad”, escribió.

El miércoles, Carter dijo: “Esta es la primera vez que oigo sobre estas acusaciones, casi dos décadas después”.

“Va en contra de mi naturaleza y de todo lo que es importante para mí causarle a alguien malestar o daño intencionalmente”, dijo.

Los Backstreet Boys lanzaron una residencia musical en Las Vegas este año y tienen conciertos previstos para el 2018.

____