‘Elefantes blancos’ se eliminarían en un gobierno de Guillermo Lasso

¿Qué hacer con las obras o proyectos inconclusos impulsados por este Gobierno que no tendrían mayor utilidad? Esa fue la pregunta que le plantearon ayer los periodistas de radio Élite a Guillermo Lasso, aspirante de la alianza CREO-SUMA, en una entrevista antes de viajar a Estados Unidos.

Se referían a los “elefantes blancos” que, según Lasso, han sido un ‘despilfarro’.

El aspirante dijo que el proyecto de la Refinería del Pacífico se investigaría. Esto, porque el Gobierno ya habría gastado más de $ 2.200 millones en este sin tener resultados.

“Se gastaron $ 1.500 en la Refinería del Pacífico y no hay Refinería sino un terreno aplanado por la Odebrecht, así que habrá que investigar no solo despilfarro, sino alguna otra travesura… Si no hubiesen despilfarrado, no se habría tomado un crédito de $ 1.000 millones en la última semana (al 10% de interés), $ 1.700 en el último mes… Haber botado $ 1.500 millones les cuesta a los ecuatorianos $ 150 millones al año. Esa inversión la hicieron hace cinco años; 150 por 5 son $ 750 millones, es el costo de oportunidad más $ 1.500 del dinero despilfarrado, ya vamos por $ 2.250 millones…”, calculó.

Respecto del edificio de Unasur, en la Mitad del Mundo, Lasso ofreció visitarlo para saber en qué condiciones está y, si cabe, trasladar a ese sitio la sede de su eventual Gobierno.

En el caso de los aeropuertos de Jumandy (Napo), Salinas (Santa Elena) y Santa Rosa (El Oro), el aspirante indicó que planteará la creación de “zonas francas turísticas” para que aquellos que monten negocios de hoteles u hosterías en la Amazonía o la Costa estén exonerados del pago de impuestos durante 30 años. (I)