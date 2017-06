Moreno dice a FFAA y Policía que no acudirá a ninguna otra instancia para su seguridad

El presidente Lenín Moreno ha dicho a los comandantes de la Policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con los que se ha reunido este lunes en el Palacio de Carondelet, que solo ellos estarán a cargo de su seguridad. “Es por eso que, de forma particular para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna instancia que no sea la de ustedes. Si el pueblo ecuatoriano y el Gobierno ha confiado para que ustedes puedan cuidar su seguridad, el Presidente también quiere manifestar su confianza plena”, ha dicho.

Moreno ha declarado que respeta la institucionalidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Las declaraciones se han dado en el contexto del tratamiento del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público que fue aprobado en segundo debate de la Asamblea y que fue vetado por el entonces presidente Rafael Correa. La normativa, que prevé crear un órgano civil a cargo de la seguridad del Presidente, Vicepresidente, ministros y funcionarios que lo requieran, regresó a la Comisión de Relaciones Internacionales que recomendó allanarse al veto. Este martes 13 de junio, el informe de la Comisión será acogido o rechazado en el Pleno de la Asamblea.

A la reunión acudieron César Navas, ministro del Interior; Miguel Carvajal, ministro de Defensa; Rommy Vallejo, secretario de Inteligencia.