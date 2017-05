Liga cae en casa ante Macará

Liga de Quito acumuló otro tropiezo más en su estadio al caer ante Macará de Ambato por 2-3, derrota que los deja hundidos en las últimas posiciones de la tabla.

API – La U no tuvo recursos, no tuvo juego, no tuvo gracia. En 7 meses se han ganado cuatro partidos. Todo es alarmante.

El partido empezó con el tiro libre de Feraud que sorprendió a Viteri para el 0 a 1 de la visita. Lamentable reacción del portero de Liga que, sin hacer mayor ademán, terminó resignándose en la línea de gol ante la sorpresa de la grada.

A pesar del temblor, tres minutos después lo empató Salaberry a través de otro tiro libre. El ‘Calolo’ Espinoza poco pudo hacer en la línea de gol para evitar que caiga el empate.

De todas maneras, una falla imperdonable de Araujo provocó la sanción de un tiro penalti. Tévez lo cambió por gol casi inmediatamente después del empate de Liga y puso nuevamente arriba a Macará.

Así se fueron al descanso, ganando el más eficaz de los dos.

En la segunda parte, Feraud sorprendió de nuevo al fondo albo y conjugó el 1 a 3 para los celestes. Liga se acercó cuando Barcos controló de forma magistral y descontó para poner el 2-3.

Los últimos minutos le dieron algo de ilusión al hincha de Liga pero el empate finalmente no llegó y el Albo cosechó una nueva derrota.

Con una Casa Blanca enardecida se fue el partido. Varios hinchas se treparon en el alambrado para protestar. La situación es alarmante. Munúa no le encuentra la vuelta y Liga está cerca de los puestos de descenso. (D).