Antonio Valencia pensará sobre su continuidad en la Tri

Antonio Valencia habló con Radio Positiva a su llegada a Quito sobre lo que fue el partido frente a Chile y la eliminación de Ecuador del Mundial de Rusia 2018.

Valencia dijo que estar triste por el resultado de ayer y la eliminación y dijo que espera que se respete el proceso con estos nuevos chicos que tienen ganas. Luego profundizó sobre su continuidad en la selección y dijo “hay que pensarlo bien, hay tiempo, con cabeza fría, pensarlo con la familia. Si jugaría jugaría por mis condiciones, no por mi nombre. Hay chicos que pasan por momentos muy lindos en sus equipos y no me gustaría taparlos”. (D)