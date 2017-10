Antonio Valencia ganó premio a mejor gol del mes en la Premier League

La Premier League hizo entrega este viernes al ecuatoriano Antonio Valencia del galardón a mejor gol de septiembre en la categoría reina del fútbol inglés.

Publicidad

Valencia, uno de los capitanes del Manchester United, se llevó el premio por un golazo de volea que anotó en la victoria de su equipo contra el Everton el pasado 17 de septiembre.

“Estoy encantado de haber recibido este galardón y quiero darle las gracias a todos los que votaron por mí. Es un gol del que me siento muy orgulloso: me limité a golpear el balón y a escuchar el rugido de Old Trafford”, señaló el internacional ecuatoriano.

“Fue un sentimiento maravilloso y nos ayudó para empezar con el pie derecho el partido con el Everton. Al final nos llevamos los tres puntos en el que fue un día perfecto”, agregó Valencia. (D)