Contraloría notifica destitución de Richard Espinosa si no aclara deuda con IESS

La Contraloría General del Estado notificó al Presidente del Consejo del Instituto de Seguridad Social, Richard Espinosa para que en un lapso de 30 días deslinde responsabilidades con relación a la deuda de $2.527 millones que mantiene el estado con la Institución.

Espinoza ha respondido hoy en Twitter que en ese lapso de días presentará todos los descargos para demostrar la transparencia con la que ha venido trabajando y que nunca se ha perjudicado al IESS con un solo dólar.

La Contraloría ha entregado las notificaciones sobre la predeterminación de responsabilidad administrativas a los funcionarios del IESS implicados en la eliminación de los USD 2 527,8 millones de deuda del Estado de los estados financieros del Seguro Social hasta septiembre del 2016. El año pasado, el IESS argumentó que dio de baja estos valores luego de que una comisión conformada entre el IESS y Finanzas concluyera que “no existe deuda exigible por la falta de Reglamento a la Ley de Seguridad Social”.

No obstante, el examen especial de la Contraloría del 20 de junio pasado determinó que el Estado le debe al Seguro esos USD 2 527,8 millones y dispuso reponer los valores en los estados financieros. El organismo de control concluyó que la comisión no tenía como objetivo determinar la existencia de la deuda, sino los valores a pagar. El documento, citado por el p0rtal de El Comercio, menciona a nueve funcionarios, por omisiones en el proceso de definición de la deuda, porque no pusieron reparos a la eliminación de esta y, en otros casos, porque suprimieron esa obligación de los balances.