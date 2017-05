Almodóvar inaugura sensible Festival de Cine de Cannes

CANNES, Francia (AP) — La 70ma edición del Festival de Cine de Cannes se inauguró el miércoles en la Costa Azul de Francia bajo un cielo azul y las grandes sonrisas de luminarias que incluyen a Will Smith y Marion Cotillard. Pero una disputa sobre el lugar de Netflix en el festival de cine más prestigioso del mundo continuaba acaparando las luces de los reflectores mientras Cannes desenrollaba su alfombra roja.

El optimismo abunda este año en Cannes, con la participación de cineastas de renombre como Todd Haynes (“Wonderstruck”), Sofia Coppola (“The Beguiled”), Michael Haneke (“Happy End”) y Lynne Ramsay (“You Were Never Really Here”). Pero el rencor y la controversia han caracterizado el preámbulo al evento, así como su día inaugural.

Por primera vez, Cannes seleccionó dos estrenos de Netflix —”Okja” de Bong Joon-ho y “The Meyerowitz Stories” de Noah Baumbach — para la competencia por la Palma de Oro. Cines franceses, que tienen reglas estrictas respecto a películas de servicios de streaming, se sublevaron ante la idea de que un filme que no se proyectará en la gran pantalla gane la Palma de Oro, el máximo honor del cine junto con el Oscar, y para algunos incluso más importante. El festival escuchó y el próximo año no aceptará películas que se distribuyan únicamente vía streaming.

El miércoles Pedro Almodóvar, quien preside el jurado de la competencia este año, leyó una extensa declaración en la que dijo: “Yo personalmente no concibo no solo la Palma de Oro, sino que se le dé cualquier premio a una película y no poder ver esta película en una pantalla grande“.

El comentario fue notable viniendo del presidente del jurado que decidirá el premio, lo que potencialmente significa que las cintas de Joon-ho y Baumbach ya están descartadas. Pero Almodóvar, un asiduo de Cannes, generó aplausos por su defensa de la experiencia cinematográfica, por la cual dijo que luchará “mientras esté con vida“.

“El tamaño de la pantalla no debe ser menor al de la silla en la que estás sentado. No debe ser parte del entorno de tu día a día“, dijo el realizador español. “Uno debe ser pequeño y humilde ante la imagen que está ahí“.

Pero Smith, uno de los miembros del jurado que también incluye a Jessica Chastain, Paolo Sorrentino y Park Chan-wook, defendió a Netflix. Este año Netflix estrenará una de sus películas de mayor presupuesto hasta la fecha, el thriller de fantasía de 90 millones de dólares “Bright“, que el actor estadounidense protagoniza.

“En mi casa, Netflix no ha sido nada más que un absoluto beneficio“, dijo Smith de los hábitos de sus hijos como espectadores. “Ellos pueden ver películas que de otro modo nunca hubieran visto. Netflix trae una gran conectividad. Hay películas que no están en una pantalla a 8.000 millas (casi 12.875 kilómetros) de ellos. Ahí consiguen a esos artistas“.

Smith, que no ha protagonizado ninguna película que se haya presentado en Cannes, llegó elegantemente vestido y posó sonriente con asistentes al festival que clamaban su nombre. “El oeste de Filadelfia está muy lejos de Cannes“, dijo con entusiasmo en referencia a su ciudad natal.

La seguridad fue más estricta que nunca en el festival francés, que reforzó sus medidas para restringir el acceso y agregó más detectores de metales y hasta un sistema anti-drones. Francia se mantiene bajo un estado de emergencia desde los ataques a París de noviembre del 2015. Este también es el primer festival desde el atentado del año pasado en la cercana Niza que dejó 86 muertos.

Los organizadores del festival han dicho que hicieron todo lo posible para mantener un equilibrio entre la seguridad y el ambiente festivo del magno evento. El miércoles, las incrementadas medidas de seguridad ya estaban ocasionando algo impensable en el rigurosamente puntual Festival de Cannes: pequeños retrasos en las proyecciones y conferencias de prensa.

“Desde el 11 de septiembre, Cannes ha … maximizado las medidas de seguridad“, dijo el director del festival Thierry Fremaux en una entrevista. “Estamos en un país que ha tenido muchos ataques terroristas. Charlie Hebdo, el Bataclan, Niza, hace un año. Así que debemos prestar atención“.

“Ismael’s Ghosts” con Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg y Cotillard, fue la cinta inaugural. Los críticos, aunque elogiaron algunas de las actuaciones, no quedaron enamorados con el drama absurdo y autorreferencial de Arnaud Desplechin sobre un cineasta que recibe la visita de una exesposa desaparecida años atrás.

El Festival de Cine de Cannes transcurrirá hasta el 28 de mayo, cuando se entreguen la Palma de Oro y otros premios.

(E)