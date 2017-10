Modelo italiana dice que productor de Hollywood la violó

Una actriz y modelo italiana se reunió hoy durante dos horas con el cuerpo de Policía de Los Ángeles (California, EEUU) para dar detalles sobre una supuesta violación que sufrió a manos del productor Harvey Weinstein en 2013, informó hoy el diario Los Angeles Times.

Se trata de la sexta mujer que acusa a Weinstein de violación en los últimos días y el primer caso presentado en California.

La Policía de Nueva York investiga otros dos posibles casos y en Londres se estudian las alegaciones presentadas por otras tres mujeres.

Esta nueva acusación es la primera que sale a la luz sobre una supuesta violación de Weinstein cometida en los últimos diez años, lo que podría hacer que el productor afrontara cargos criminales.

Por ahora, Weinstein ha negado todas las acusaciones de sexo no consentido, según su representante, Sallie Hofmeister.

Acerca de esta nueva acusación, Hofmeister contestó: “No puedo responder a una queja anónima“.

La nueva investigación gira en torno a una mujer de 38 años que ha preferido no revelar su nombre por miedo a posibles represalias.

Sin embargo, accedió a relatar los hechos para el diario y explicó que la violación tuvo lugar en el hotel Mr. C, de Beverly Hills, después de que Weinstein asistiera a la octava edición del certamen Italia Film, Fashion and Art Fest, en febrero de 2013.

Ambos se conocieron previamente y de forma breve en Roma después de haber sido presentados por un amigo en común.

“Empezó a hacer preguntas sobre mí pero pronto se volvió muy agresivo y comenzó a pedirme que me desnudara. Me agarró del pelo y me obligó a hacer algo que no quería. Después me arrastró por el cuarto del baño y me violó“, relató la mujer.

La industria audiovisual estadounidense vive inmersa en una gran polémica tras el enorme escándalo que rodea a Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y al que decenas de mujeres han acusado de presuntos comportamientos sexuales abusivos y supuestas violaciones.

Estas denuncias han animado a mujeres de todo el mundo a compartir sus propias experiencias de agresiones sexuales en las redes sociales, por ejemplo, a través de la campaña “me too” (“yo también”) ideada por la actriz Alyssa Milano. EFE

