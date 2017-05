El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró hoy que la Asamblea Nacional Constituyente convocada el pasado 1 de mayo por el presidente del país, Nicolás Maduro, “no es negociable“, pues argumentó que “es una decisión ya tomada“.

“Nosotros vamos a blindar esta Constitución, la vamos a blindar no por nosotros sino por los hijos de nuestros hijos (…) sepa la derecha venezolana que es una decisión ya tomada, aquí no hay vuelta atrás la Constituyente va, esto no es negociable“, dijo Cabello desde un acto en apoyo a la Constituyente en el oriental estado Monagas.

“Para que aquí más nunca ocurra un ‘carmonazo’ (en alusión al golpe de Estado 2002) (…) para que aquí más nunca venga un (Michel) Temer como en Brasil, o un (Mauricio) Macri como en Argentina, a vender la patria. Nosotros vamos a blindar esta Constitución”, continuó.

Los chavistas y, específicamente las personas mayores simpatizantes del oficialismo, también marcharon hoy en Caracas en apoyo a la Constituyente y al mandatario venezolano.

En paralelo a la movilización chavista en Caracas, también se realizó una marcha de ancianos opositores que intentaron movilizarse sin éxito tras ser bloqueados por la policía bolivariana que en ocasiones les lanzaron gas pimienta para dispersarlos.

Desde hace más de un mes en Venezuela se desarrolla una ola de protestas, a favor y en contra del Gobierno, que ha dejado 39 muertos y centenares de heridos.

